Maduro: Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que “estamos obligados a autoexigirnos” en defensa del país, en medio de las tensiones con Estados Unidos (EEUU).

“No hay excusa para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República”, expresó Maduro, en el cierre de la gran marcha por los símbolos patrios realizada en la Gran Caracas, este martes.

“Para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida si es necesario”, continuó.

“Si Bolívar pudo construir siete cuerpos de Ejército, para ver libre a toda Suramérica y garantizar la consolidación de la independencia de Centroamérica y más arriba, nosotros tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga”, concluyó el jefe de Estado.

Declaraciones de Cabello

Más temprano, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, (Psuv), Diosdado Cabello, advirtió este martes a los Estados Unidos ante la amenaza de acciones militares sobre el territorio venezolano.

"Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo, porque el pueblo venezolano se respeta", dijo Cabello en la movilización.