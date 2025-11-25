"Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado", advierte Diosdado Cabello

Suscríbete a nuestros canales

El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, advirtió este martes a los Estados Unidos, ante la amenaza de acciones militares sobre el territorio venezolano.

Durante una movilización en la ciudad de Caracas dijo: "Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo, porque el pueblo venezolano se respeta".

"Y las ínfulas de conquistador de Marco Rubio se van a estrellar, como se han estrellado la de muchos payasos que han intentado intervenir sobre Venezuela".

Cabello recuerda los procesos de intervención ejecutados por Estados Unidos

El ministro de Interior venezolano asegura que el gobierno estadounidense ha tratado de intervenir a Venezuela con mentiras, "pero el mundo no les cree".

A su juicio, "si alguien tiene vínculos con el narcotráfico es los EEUU".

"Recuerda las armas de destrucción masiva en Irak, Libia y Afganistán en todos eso sitios ha intervenido EEUU con mentiras", sentenció Cabello.

En Caracas, la marcha inició desde la Zona Rental, y progresivamente se desplazará hasta el Patio de las Academias, en el Paseo Los Próceres.

