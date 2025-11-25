Aviación

Laser Airlines lanza nuevo comunicado sobre sus vuelos: esta ruta queda "imposibilitada" y piden a pasajeros contactarlos

A través de sus redes sociales, la aerolínea compartió los detalles.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 01:01 pm
Laser Airlines lanza nuevo comunicado sobre sus vuelos: esta ruta queda "imposibilitada" y piden a pasajeros contactarlos

La aerolínea Laser Airlines lanzó un nuevo comunicado sobre sus vuelos y anunció que una de sus rutas internacionales está imposibilitada.

Laser Airlines emite nuevo comunicado sobre sus vuelos

En tal sentido, informó la suspensión temporal de sus vuelos en la ruta Caracas (CCS) - Madrid (MAD) - Caracas (CCS), programados entre la presente fecha y el 01 de diciembre de 2025.

La decisión fue tomada debido a "motivos de fuerza mayor", citando la emisión de una notificación oficial (NOTAM B9070/25) por parte de la Autoridad Española de Seguridad Aérea (AESA).

"Estimados clientes y aliados comerciales, ​por medio del presente, Laser Airlines informa que, por motivos de fuerza mayor, debido al NOTAM B9070/25, emitido por la Autoridad Española de Seguridad Aérea (AESA) el día 24 de noviembre, nos vemos imposibilitados de operar nuestros vuelos QL2920 Y QL2921 en la ruta CCS–MAD–CCS entre la presente fecha y el 01 de diciembre de 2025. ​Invitamos a todos los pasajeros afectados a contactarnos a través de los números telefónicos +58 412-4968370 / 0501 LASER00 o su agencia de viajes de confianza para más información. ​Agradecemos su comprensión y le mantendremos informados. ​Laser Airlines", se lee textualmente en su cuenta oficial de Instagram.

