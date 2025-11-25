En detalle: ruta de la marcha en Caracas este 25 de noviembre y vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 25 de noviembre, los venezolanos y venezolanas se movilizan en una jornada nacional para honrar la bandera nacional.

La marcha central en Caracas cubrirá un extenso trayecto a través de puntos neurálgicos de la ciudad.

Ruta de la marcha en Caracas este 25 de noviembre y vías alternas

De acuerdo con el reporte de las autoridades nacionales, la movilización arrancará desde la Zona Rental de Plaza Venezuela.

La misma se desplazará hasta la estación Ciudad Universitaria del Metro de Caracas, hasta Los Símbolos, en la avenida Paseo Los Ilustres.

El recorrido continuará hacia las inmediaciones del distribuidor La Bandera, seguido por el Paseo Los Próceres hasta las cercanías del monumento de los Precursores.

A continuación, se presentan las rutas alternas sugeridas que suelen utilizarse cuando estas vías principales están restringidas:

Avenida Boyacá (Cota Mil): Es la alternativa para el tráfico este-oeste (o viceversa), permitiendo bordear la ciudad y evitar la congestión en el centro.

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Puede ser utilizada para el desplazamiento este-oeste y sus accesos, aunque el ingreso a Plaza Venezuela podría estar cerrado.

Para el desplazamiento dentro de las zonas circundantes a la marcha (Sábana Grande, El Valle y El Cementerio), se recomienda tomar:

Avenida Victoria.

Avenida Nueva Granada.

Avenida Intercomunal de El Valle (especialmente para quienes se dirigen al sur de la ciudad).

Avenida Francisco Solano y Avenida Casanova (como alternativas a la Avenida Libertador y el acceso a Plaza Venezuela).

Avenida Bolívar y Avenida Baralt (para conectar el centro y el oeste de la ciudad).

A los ciudadanos que deban trasladarse a pie a través de las áreas de la movilización, se les sugiere encarecidamente utilizar el sistema de Metro de Caracas para evitar la congestión y las restricciones de paso en las avenidas cerradas.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube