¡Pendientes! Activarán estos pagos a obreros y administrativos del sector educativo en las próximas horas

En las próximas horas, está previsto que el personal administrativo y obrero del sector educativo venezolano reciba en sus cuentas nóminas diversos pagos.

De acuerdo con el cronograma habitual de asignaciones, se entregarán dos pagos principales que corresponden al mes de noviembre de 2025.

Activarán estos pagos a obreros y administrativos del sector educativo

Se hará la asignación de la segunda quincena y cestatickets por un monto aproximado de 9.242,00 bolívares.

Previamente, la Universidad del Zulia (LUZ) informó la aprobación y el proceso de acreditación de una serie de pagos para el personal universitario.

El director de Recursos Humanos de la LUZ, Gustavo Montero, difundió el anuncio y detalló cuáles son los pagos aprobados.

Al respecto, se detalla que las asignaciones son las siguientes: Segunda quincena de noviembre 2025: Cestaticket, becas, guardería y otras bonificaciones.

Tercer mes de aguinaldos para el sector público

Los venezolanos y venezolanas están a la espera de la asignación del tercer mes de aguinaldos que corresponde a los trabajadores del sector público.

El primer y segundo pago fueron otorgados en las fechas correspondientes, según el calendario habitual.

La última entrega se ejecutó el pasado 3 de noviembre en áreas de salud y educación universitaria, según se conoció de manera extraoficial.

Sobre la fecha exacta del pago del tercer mes, ninguna autoridad lo ha especificado hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea entregado próximamente.

Por lo que el tercer mes de aguinaldo podría comenzar a pagarse entre el 25 y el 28 de noviembre de 2025.

