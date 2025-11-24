Tercer mes de aguinaldos para sector público: ¿Cuánto llega el próximo pago?

Suscríbete a nuestros canales

Los venezolanos y venezolanas están a la espera de la asignación del tercer mes de aguinaldos que corresponde a los trabajadores del sector público.

El primer y segundo pago fueron otorgados en las fechas correspondientes, según el calendario habitual.

De hecho, la última entrega se ejecutó el pasado 3 de noviembre en áreas de salud y educación universitaria, según se conoció de manera extraoficial.

Tercer mes de aguinaldos para el sector público:

Sobre la fecha exacta del pago del tercer mes, ninguna autoridad lo ha especificado hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea entregado próximamente.

Se prevé que los aguinaldos sean cancelados durante las mismas fechas en las que tradicionalmente se han entregado.

Por lo que el tercer mes de aguinaldo podría comenzar a pagarse entre el 25 y el 28 de noviembre de 2025.

Este pago representa un ingreso clave para los trabajadores y jubilados del sector público, permitiéndoles cubrir los gastos asociados a las festividades de la temporada navideña.

El monto del aguinaldo corresponde al salario base de los trabajadores activos, más las primas y compensaciones que conforman el sueldo integral.

Es importante recordar que este pago se calcula sobre la escala salarial y no sobre el monto del "ingreso mínimo indexado" total.

El monto del aguinaldo para los jubilados se calcula sobre su último sueldo percibido o la base de su pensión.

Este aguinaldo es distinto del Ingreso de Guerra Económica indexado, que es el componente que el Gobierno ajusta mensualmente para complementar el ingreso total.

