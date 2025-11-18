Tercer mes de aguinaldos: detalles del depósito para la administración pública, noviembre 2025  

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional se prepara para la asignación del tercer mes de aguinaldos que corresponde a los trabajadores de la administración pública.

Esta entrega forma parte de la fórmula del 1.° de octubre con el inicio de la Navidad que anunció el presidente Nicolás Maduro.

Tercer mes de aguinaldos: pago noviembre 2025

La primera y segunda porción ya fueron otorgadas en las fechas correspondientes, según el calendario habitual.

Al respecto, el pasado 3 de noviembre se ejecutó el pago del segundo mes de aguinaldos correspondiente a trabajadores del sector público, salud y educación universitaria.

El monto equivale al 25% del total de los aguinaldos y se acreditó progresivamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Adicional a ello, a través del Sistema Patria se asignó el Ingreso "Fin de Año" contra la Guerra Económica por 4.680 bolívares, equivalentes a 20 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) de 234,00. bolívares.

La entrega subió 700 bolívares, lo que equivale a un 17,59% de aumento sobre el monto de octubre, que fue por 3.980 bolívares.

Sobre la fecha exacta del pago del tercer mes, ninguna autoridad lo ha especificado hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea entregado próximamente.

Se prevé que los aguinaldos sean cancelados durante las mismas fechas en las que tradicionalmente se han entregado.

Por lo que el tercer mes de aguinaldo podría comenzar a pagarse entre el 25 y el 28 de noviembre de 2025.

