Nicolás Maduro se pronuncia sobre el posible diálogo con Donald Trump

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció este lunes sobre las declaraciones de su par de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quien reveló que podría estar en conversaciones con el mandatario venezolano.

“Ratificamos que solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”.

Enfatizó que Venezuela mantiene su “respeto absoluto al derecho internacional”, una posición, que recordó, quedó expresada en una carta de tres páginas que envió el pasado 6 de septiembre a Trump.

“Cuestionamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países y ratificamos lo que dice la carta de las Naciones Unidas, nuestra Constitución y nuestro pueblo (...) la posición invariable que tenemos de que el diálogo es el camino a buscar la paz y la verdad, eso no tiene alternativa”, explicó.

En tal sentido, reiteró que el camino no es la guerra, ya que “es un abismo sin fin, es una base de destrucción y muerte, como fue en Vietnam, Afganistán, Irán y Libia".

"Ese no es el camino”, insistió.

¿Qué dijo Donald Trump?

El mandatario estadounidense le expresó a la prensa que existe la posibilidad de que esté sosteniendo conversaciones con Nicolás Maduro.

"Venezuela quiere hablar conmigo, ¿Qué significa eso? Yo hablo con cualquiera (...) puede que estemos hablando, puede que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta, a ellos les gustaría hablar", dijo Trump.