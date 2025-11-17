Trump revela que existe "la posibilidad" de conversar con el Gobierno de Maduro

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, reveló que existe la posibilidad de que esté sosteniendo conversaciones con el Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro.

"Venezuela quiere hablar conmigo, ¿Qué significa eso? Yo habló con cualquiera (...) puede que estemos hablando, puede que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta, a ellos les gustaría hablar", expresó Trump a la prensa.

Sus declaraciones se dan en medio de las tensiones entre ambos países, debido a la presencia de marines estadounidenses en aguas del Caribe, justo frente a las costas venezolanas.

Una operaciones que la Administración de Donald Trump lleva a cabo para presuntamente "combatir el narcotráfico".

Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro ha enfatizado que esa narrativa es "falsa", ya que la única intención de EEUU es realizar "un cambio de régimen en Venezuela para quedarse con los recursos naturales del país".