Miss Venezuela obtiene licencia exclusiva para enviar participantes a estos dos certámenes internacionales

La Organización Miss Venezuela confirmó este martes su unión oficial a la familia Supranational, tras obtener la licencia exclusiva para seleccionar y enviar a los representantes venezolanos a los certámenes internacionales Miss Supranational y Mister Supranational. Este anuncio consolida una nueva etapa para el certamen bajo la gerencia general de Nina Sicilia y la dirección artística de Harry Levy, quienes asumen el control de estas prestigiosas franquicias.

Una renuncia con declaración de causas

La adquisición de la licencia por parte del Miss Venezuela se produce tras la decisión de la Organización Reinas y Reyes de Venezuela, liderada por Prince Julio César, de no renovar las franquicias. Dicha organización hizo pública una carta fechada el 5 de noviembre de 2025, en la que explicó formalmente los motivos de su salida. En el documento, expresaron su "más profundo agradecimiento" por la oportunidad, pero detallaron que la decisión fue tomada tras "una profunda reflexión".

Entre las razones expuestas, señalaron "las reiteradas dificultades administrativas, los altos costos solicitados para la renovación de la franquicia, así como el trato inapropiado que en ocasiones han recibido nuestras participantes venezolanas". Añadieron que existía una "percepción de falta de imparcialidad hacia nuestro país dentro del concurso", factores que "afectan nuestra visión de continuidad".

Reestructuración directiva y nuevo rumbo

Este cambio de mando coincide con el refuerzo del equipo directivo del Miss Venezuela. Recientemente, Nina Sicilia fue confirmada como la nueva Presidente de la organización, tras una larga trayectoria de más de 30 años dentro de la Organización Cisneros. De manera paralela, Harry Levy asumió el cargo de Director Artístico y Creativo, marcando el rumbo de la nueva era del concurso.

El legado de la etapa anterior

En su comunicado, la organización saliente recordó que fueron los "primeros en organizar un concurso exclusivo para la marca Supranational" en Venezuela, posicionando una franquicia que era "prácticamente desconocida" en el país. Durante su gestión, candidatas como Valentina Sánchez e Ismelys Velásquez logran posiciones de Finalistas en la competencia internacional. Sin embargo, concluyeron que, en este momento, desean "enfocarse en otras franquicias que generen un negocio real" y representen un "crecimiento real".

Con la licencia ahora en manos del Miss Venezuela, la organización se prepara para seleccionar a sus primeros candidatos bajo esta nueva era, mientras la industria observa cómo se desarrolla esta transición en el competitivo panorama de los certámenes de belleza.

