Mau y Ricky ponen su música y su corazón, al servicio de jóvenes vulnerables

En el marco del mes del agradecimiento, Miami será protagonista de una extraordinaria experiencia musical llamada "Una noche con Mau y Ricky", el primero de una serie de conciertos que organiza la fundación Unidos en la Misión que une talento, emoción y compromiso social para impactar positivamente la vida de miles de niños y adolescentes del Sur de la Florida, América Latina y el Caribe, especialmente de Venezuela.

Reconocidos por grandes éxitos como "Desconocidos", "La Boca" y “Ya No Tiene Novio”, Mau y Ricky se subirán al escenario a entregarlo todo, el próximo 28 de noviembre en el Wynwood Marketplace, para ofrecer un show lleno de su incomparable talento y energía, pero con un propósito mucho mayor, recaudar fondos para seguir financiando los proyectos sociales y educativos que impulsa la fundación.

"Unidos en la Misión, nace en el año 2017 para promover y ejecutar proyectos de desarrollo y bienestar centrando sus esfuerzos en consolidar comunidades, fomentar la educación y la atención básica de los más vulnerables. Este es el primero de una serie de conciertos llamados “Una noche con” que la fundación ha planificado y que tendrán como invitados especiales a extraordinarias figuras que se suman a nuestra campaña para ayudarnos a consolidar nuestra misión " explicó Liliana Salazar, COO de la fundación.

Los asistentes no solo disfrutarán de un show de talla internacional, sino que al comprar sus tickets se convertirán en agentes de cambio en esta cruzada de amor y generosidad. Los tickets ya están a la venta en Eventbrite.com. Para mayor información puedes visitar su página web unidosenlamision.org y seguirlos en sus redes sociales @unidosenlamision.

