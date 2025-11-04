Luis Gerardo Moreno lanza su primer álbum de estudio “Propósito”

Suscríbete a nuestros canales

Luis Gerardo Moreno anuncia la salida de “Propósito”, su primera producción discográfica como solista. El álbum contiene diez temas de su autoría y estuvo en proceso de producción durante ocho años. Moreno señaló que su meta es que las personas “se sientan acompañadas y apoyadas en sus procesos de vida” a través de esta música.

Trayectoria en la escena musical

Además de su trabajo como solista, Luis Gerardo Moreno se desempeña como guitarrista y vocalista de la banda Poker. Ha compartido escenario con artistas como Lasso, Juan Miguel, Víctor Drija y Gran Radio Riviera. Su experiencia incluye participación en la Orquesta Euforia Rock Sinfónico, con la que realizó tributos a Queen y Metallica en el Teatro Teresa Carreño.

Reconocimientos y proyectos anteriores

Formó parte del grupo Stereolux, con el que ganó el Viva Rock Latino 2019 y fue finalista del Festival Nuevas Bandas ese mismo año. Con esta banda actuó en un festival que cerró con la presentación de Caramelos de Cianuro. “Propósito” representa la conclusión de un ciclo de grabaciones que se extendió por casi una década.

Disponibilidad y proyección

El álbum “Propósito” ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales. Con este lanzamiento, Luis Gerardo Moreno busca establecerse como una voz dentro de la escena musical venezolana.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube