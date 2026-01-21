Taylor Swift demuestra su lealtad a Blake Lively: se filtran mensajes hablando mal de Justin Baldoni

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente se filtraron mensajes de texto entre Taylor Swift y Blake Lively en los que ambas critican de manera directa a Justin Baldoni, director de It Ends With Us. Los textos forman parte de documentos judiciales relacionados con disputas sobre la producción y muestran un tono contundente por parte de las artistas, generando revuelo tanto en redes sociales como en medios de entretenimiento.

En uno de los mensajes, Taylor Swift escribió: “Creo que esta perra sabe que algo está por venir porque sacó su pequeño violín”, haciendo alusión a que Baldoni estaría preparando una “historia triste” para defenderse de la situación. La filtración evidencia cómo la relación entre los involucrados se tensó mucho antes de hacerse pública.

Críticas al director y estrategias en disputa

Los textos también sugieren que, según Swift, Baldoni no fue estratégico al usar su música en el proyecto, lo que habría dado más control a Blake Lively sobre la producción. Estas observaciones reflejan que las diferencias creativas y estratégicas entre el director y las actrices eran significativas, al punto de convertirse en un tema legal.

Por su parte, los abogados de Baldoni argumentan que Blake habría utilizado a Taylor como un “dragón” para presionarlo, insinuando que la cantante intervino indirectamente en el conflicto. Esto pone de relieve cómo la influencia de figuras públicas puede jugar un papel decisivo incluso fuera de los sets de filmación.

Amistad y respaldo en tiempos de controversia

Los mensajes filtrados muestran, además, el fuerte lazo entre Swift y Lively, quienes se respaldan mutuamente en medio de la polémica. Swift acompaña sus comentarios críticos con un tono de protección hacia Blake, dejando ver que la cantante actuaba más como aliada que como parte directa del conflicto.

Repercusiones en medios y redes sociales

La filtración de estos mensajes ha añadido una nueva capa de drama al ya complejo entorno legal que rodea a It Ends With Us. La exposición de estos textos ha generado debate sobre la ética, la privacidad y el papel de los famosos en conflictos de producción, además de mantener a la opinión pública y a los seguidores pendientes de cada novedad.

A medida que los tribunales continúan evaluando las distintas acusaciones y defensas, la atención mediática sigue concentrada en los protagonistas del caso. Los mensajes filtrados demuestran cómo las comunicaciones privadas pueden tener un efecto inmediato y masivo en la percepción pública de disputas legales de alto perfil.

