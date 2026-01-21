¡Continúa el drama familiar! David y Victoria Beckham responden al polémico comunicado de su hijo

Suscríbete a nuestros canales

El poderosa familia Beckham enfrenta su crisis más pública. Brooklyn Beckham, de 26 años, publicó una serie de demoledores mensajes en Instagram acusando a sus padres, David y Victoria, de controlar cada aspecto de su vida, manipular la prensa y tratar de sabotear su matrimonio con Nicola Peltz. La respuesta de los legendarios futbolista y diseñadora ha sido, hasta ahora, un silencio estratégico roto solo por declaraciones veladas y una profunda consternación en privado.

Reacciones en la primera línea

La primera reacción de David Beckham fue tan elocuente como el contenido de los mensajes: un silencio absoluto. Este martes 20 de enero, mientras participaba en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el exfutbolista fue abordado por periodistas de Sky News. Preguntas como "¿Tiene algún mensaje para Brooklyn?" o "¿Le decepciona que los asuntos familiares se aireen en público?" quedaron flotando en el aire, sin respuesta alguna.

Horas antes, en una entrevista separada con CNBC, David hizo un comentario general que muchos interpretaron como una referencia indirecta al conflicto. Al hablar sobre los jóvenes y las redes sociales, señaló: "Los niños tienen permitido cometer errores; así es como aprenden. A veces tienes que dejar que cometan esos errores también".

Del otro lado del océano, Victoria Beckham recibe el golpe en casa. Fuentes cercanas a la familia citadas por The Mirror describieron a la expop star y diseñadora como "totalmente destrozada" y "conmocionada". "Ella está en el suelo, impactada de que su hijo hiciera esto", reveló un informante, quien agregó que la pareja está preocupada por el daño irreparable que esto podría causar a la meticulosamente construida "Marca Beckham".

Del vestido de novia al "baile inapropiado"

Las declaraciones de Brooklyn, compartidas el lunes 19 de enero, no fueron un desahogo vago, sino una lista específica de graves agravios. El joven acusa a sus padres de priorizar la marca familiar por encima de todo: "Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo lo demás. La marca Beckham es lo primero". Afirma que su madre, Victoria, canceló "en el último momento" la confección del vestido de boda de Nicola Peltz, a pesar de la ilusión de la novia, obligándola a buscar un diseño de Valentino con urgencia.

Semanas antes de la boda, sus padres lo presionaron y "intentaron sobornarlo" para que firmara los derechos de su nombre, un acuerdo que habría afectado a su esposa y futuros hijos. Brooklyn describe cómo, en frente de 500 invitados, su madre se interpuso en su primer baile con Nicola. "Mi mamá bailó de manera muy inapropiada conmigo frente a todos. Nunca me había sentido más incómodo o humillado en toda mi vida", escribió.

Relata que para el cumpleaños de su padre, este solo accedió a verlo bajo la condición de que Nicola no estuviera invitada. También alega que miembros de su familia le dijeron, la noche previa a su boda, que su esposa "no era de la sangre" y "no era familia".

¿El fin de una era para "Brand Beckham"?

El estallido de Brooklyn expone la tensión fundamental entre la familia como unidad privada y la familia como producto público. Durante décadas, los Beckham han comercializado con éxito su imagen de familia unida y perfecta, cimentada recientemente por sus documentales individuales en Netflix.

La investigación periodística revela que, según fuentes, David y Victoria temen profundamente que estas acusaciones de "falsedad" y "relaciones fingidas" signifiquen "el fin de la Marca Beckham". Mientras Brooklyn afirma haber encontrado paz y que su ansiedad "ha desaparecido" al alejarse de su familia, sus padres se enfrentan al desafío de mayor magnitud de su carrera pública: manejar una crisis familiar auténtica en la era de las redes sociales, donde el relato ya no está únicamente bajo su control.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube