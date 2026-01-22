¡Taylor Swift suma un nuevo récord! Ingresa al salón de la fama de compositores

Suscríbete a nuestros canales

Taylor Swift fue anunciada como inductee a la clase 2026 del Salón de la Fama de los Compositores (Songwriters Hall of Fame), consolidando su legado no como simple estrella, sino como una de las autoras más influyentes de su generación. La noticia, revelada este miércoles 21 de enero en el programa CBS Mornings, confirma un reconocimiento que trasciende récords de ventas y streams, honrando el impacto perdurable de su arte como narradora.

Un hito histórico por juventud y trayectoria

Con 36 años, Swift rompe una barrera histórica. Se convierte en la mujer más joven en ser admitida en la institución, superando por casi una década el récord que ostentaba Carole Bayer Sager, quien ingresó a los 43 años. A nivel general, es la segunda persona más joven en la historia del Salón, posición que solo le gana Stevie Wonder, inducto a los 32. Su ingreso llega justo en su primer año de elegibilidad, un requisito que exige al menos 20 años desde el primer lanzamiento comercial. Para Swift, ese hito se cumplió en 2026 tras el estreno de su sencillo debut, “Tim McGraw”, en 2006.

El núcleo de su legado: cinco canciones que definen una era

El Salón de la Fama destacó un quinteto de canciones que encapsulan la evolución y profundidad de su catálogo:

“All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”.

“Blank Space” .

“Anti-Hero”.

“Love Story” .

“The Last Great American Dynasty”.

El reconocimiento llega en la cima de un imperio artístico y comercial

Esta inducción corona una de las etapas más extraordinarias en la carrera de Swift. Viene de cerrar The Eras Tour, la primera gira en superar los $2 mil millones de dólares en ingresos. Su álbum más reciente, The Life of a Showgirl (2025), tuvo el debut más grande del año, y en 2025 fue una de las artistas con mayores ingresos del mundo incluso sin estar de gira. Además, recuperó la propiedad de sus masters musicales tras una batalla muy publicitada.

Una ceremonia entre leyendas y un futuro prometedor

La gala de inducción se celebrará el jueves 11 de junio de 2026 en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York, un evento privado que no estará abierto al público. Swift compartirá el honor con una clase estelar que incluye a Alanis Morissette, los miembros de KISS Paul Stanley y Gene Simmons, Kenny Loggins, y el productor Walter Afanasieff, co-creador de clásicos de Mariah Carey. Para Nile Rodgers, presidente del Salón, la lista de este año "no solo presenta canciones icónicas, sino que también celebra la unidad entre diversos géneros".

