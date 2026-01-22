¿Se acabó el amor? Taylor Swift y Travis Kelce posponen sus planes de boda

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Taylor Swift y su prometido Travis Kelce vuelven a acaparar los titulares al revelarse que pusieron en pausa sus planes de boda, una ceremonia que se realizaría este año en Rhode Island.

Lo que parecía ser “la boda del año”, está guindando de un hilo, y es que la pareja vive momento de tensión con el estrés que tiene encima Travis, jugador estrella de los Kansas City Chiefs, por la nueva temporada de la NFL que arranca el próximo mes, y que pueden disfrutar por las pantallas de Meridiano TV.

Una fuente cercana a Taylor reveló a Page Six: “Taylor está enfocada en mejorar el estado de ánimo de Travis pasando más tiempo con él. Ella quiere que él se concentre en la boda después de que tome la decisión sobre su carrera, porque sabe lo importante que es esto para él". A raíz de todo esto, Travis ahora está enfocado en el triunfo de su equipo, que el año pasado fueron derrotados ante los Chargers en el Super Bowl LIX.

Travis y Taylor se comprometieron el 26 de agosto de 2025, una noticia que rompió el internet y que tenía a sus fans muy emocionados. De hecho, se dijo que ya tenían fecha para su boda, y que sería el 13 de junio de 2026 en Watch Hill, Rhode Island, pero se desconoce si mantendrán esa fecha o qué pasará con todo esto…

