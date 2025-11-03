El toque venezolano que enamora a Asia: así transcurren los días de Stephany Abasali en su camino al Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

La representante venezolana vive días intensos en Bangkok y y ya hasta aprendió gastronomía tailandesa, posó para una importante marca, se vistió con traje tradicional y conmovió con un gesto solidario que mostró su lado más humano.

La reina que cocina y encanta

Stephany Abasali está viviendo un verdadero sueño asiático. Desde su llegada a Tailandia, la venezolana no solo ha representado la elegancia de su país, sino también su calidez. Una de sus paradas más comentadas fue en la MLP Culinary School, donde tuvo una experiencia inolvidable aprendiendo a preparar el emblemático plato tailandés Tom Yum Goong junto a la reconocida chef Subphachittra Dinakara Sukarawan.

Luciendo una blusa dorada con lazo en el cuello, falda negra de pliegues y el cabello recogido en una cola alta, Stephany compartió la experiencia en sus redes, describiéndola como “hermosa y deliciosa”. Una clase que dejó ver su curiosidad cultural y su encanto natural.

Miss Venezuela, rostro de una gran marca

La agenda de Abasali en Bangkok ha estado marcada por momentos de lujo y moda. La organización Miss Universe la presentó oficialmente como embajadora de la marca JKN Channel, protagonizando una sesión de fotos en la que mostró su lado más sofisticado.

Para la ocasión, la reina vistió un elegante vestido de rayas gruesas que delineaba su figura, con hombros sutilmente bombachos, confirmando su estilo impecable y su seguridad frente a las cámaras.

Un toque tailandés con sello venezolano

En otra de sus apariciones, Stephany sorprendió al transformarse con un traje tradicional tailandés, compartiendo en sus redes el proceso completo de maquillaje y peinado junto al estilista Giovanni Laguna, responsable de su impactante look.

“Hoy creé este look en compañía del mejor maquillador de Tailandia y el resultado fue fenomenal”, se lee en la publicación del estilista en un video que muestra el “Top Knot tailandés”

Belleza con propósito

Pero más allá de los focos y las cámaras, Stephany mostró su rostro más humano al participar en una jornada solidaria junto a la organización Bangkok Community Help. En el video compartido por la Miss, se la ve preparando envases de comida, entregando juguetes, medicinas y útiles escolares a comunidades vulnerables de la capital tailandesa.

El recorrido de la reina cerró con una recepción llena de emoción en el Chatrium Hotel, donde decenas de seguidores la esperaban para tomarse fotos y corear con entusiasmo: “¡La Miss Universe 2025 es Venezuela!”.

Entre moda, gastronomía, solidaridad y cariño del público, Stephany Abasali demuestra que la verdadera corona se gana con actitud, empatía y corazón venezolano.

