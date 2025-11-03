Hello Kitty conquista Hollywood: Warner Bros. anuncia su debut cinematográfico

Suscríbete a nuestros canales

Warner Bros. Pictures Animation y New Line Cinema han puesto oficialmente fecha en el calendario mundial al anunciar que la película de Hello Kitty llegará a los cines el 21 de julio de 2028. El estudio hizo el anuncio a través de sus redes sociales con un video que mostraba a la torre de agua de Warner Bros. adornada con el lazo icónico de la gatita, acompañado del mensaje: "Hola Hollywood 🎀🌴🎬 #HelloKittyMovie llega a los cines el 21 de julio de 2028!".

La producción está en manos de Beau Flynn de FlynnPictureCo., quien dedicó casi una década a convencer al fundador de Sanrio, Shintaro Tsuji, para obtener los derechos cinematográficos del personaje, lo que marca la primera vez que Sanrio autoriza una adaptación fílmica de esta magnitud para su querida creación. El proyecto contará con el talento de Leo Matsuda en la dirección, un veterano artista de storyboards en cintas como "Zootopia" y "Wreck-It Ralph", mientras que el guion más reciente ha sido trabajado por Dana Fox, conocida por su trabajo en la adaptación de "Wicked".

¿De qué trata la trama?

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, el estudio ha descrito la cinta como la primera aventura cinematográfica de Hello Kitty y sus amigos en la meca del cine. La película representa un hito monumental para la marca, ya que Sanrio también ha licenciado los derechos para otros personajes populares de su universo, como Gudetama, My Melody y Little Twin Stars, lo que abre la posibilidad de verlos compartiendo escena con la estrella principal.

El futuro de Hello Kitty

La incógnita sobre si Hello Kitty, que oficialmente se llama Kitty White y que no tiene boca, hablará en la película, sigue sin resolverse, manteniendo la intriga entre los seguidores. Este proyecto, inicialmente anunciado en 2019 , marca el siguiente paso audaz de Warner Bros. en la adaptación de propiedades intelectuales globalmente reconocidas, siguiendo la estela de éxitos recientes como "Barbie", con la que espera conectar con una audiencia transversal y generacional.

Con este anuncio, Warner Bros. y Sanrio no solo satisfacen una espera de casi una década desde que se iniciaron las conversaciones, sino que posicionan a Hello Kitty para seguir los pasos de otros éxitos taquilleros de la factoría basados en propiedades intelectuales de enorme reconocimiento popular.

