¡Doble bendición! Natti Natasha y Raphy Pina presentan a su segunda hija: revelan detalles íntimos del nacimiento

El mundo del espectáculo se viste de gala tras confirmarse la llegada de Dominique Isabelle, la segunda hija en común de la cantante dominicana Natti Natasha y el productor musical Raphy Pina.

Apenas horas después de que la cantante de 38 años compartiera la emocionante noticia del nacimiento, la pareja inundó las redes sociales con la primera imagen de la recién nacida, desvelando el rostro de la nueva integrante de su ya numerosa familia.

¡Doble bendición! Nueva integrante de la familia

La diva del reguetón y su prometido se convirtieron en padres por segunda vez este 1 de noviembre, una fecha que Pina considera especial, pues su "número favorito siempre ha sido el 111".

Con la llegada de Dominique Isabelle, la familia se agranda, trayendo una nueva dosis de felicidad al hogar que ya comparten con la pequeña Vida Isabelle, de 4 años, y los otros hijos del productor: Mía, Monty y Chingui.

La celebración de este milagro de la vida cobra un matiz aún más profundo al recordar la lucha de Natti por ser madre, un sueño que le habían dicho era casi imposible debido a problemas de salud previos y tratamientos fallidos.

Primer vistazo a Dominique Isabelle

A última hora de la noche del pasado sábado, Raphy Pina no pudo contener su emoción y decidió presentar al mundo a su segunda hija.

"Les presento, sin hacerlos esperar, a Dominique Isabelle", escribió el productor en sus plataformas digitales, etiquetando inmediatamente la cuenta de Instagram que ya fue creada para la bebé.

Esta pronta revelación se da luego de que Natti Natasha hiciera el primer anuncio, declarando: "Hoy el corazón me late más fuerte que nunca", una frase que resonó con la inmensa alegría de la pareja.

A pesar de la euforia por el nacimiento, Raphy Pina lanzó una declaración que ha despertado la curiosidad de sus millones de seguidores y de la prensa rosa. Junto a la hermosa fotografía, el productor dejó entrever que el camino para recibir a Dominique no fue sencillo. "Después les contaré cómo fue el proceso… no fue fácil, pero Dios nunca nos soltó la mano", acotó Pina.

Una melodía para recibir a su segunda hija

La llegada de la bebé vino acompañada de un adorable video en redes sociales que captura los últimos días del embarazo de la cantante, incluyendo su celebración familiar de Halloween y su estancia en el hospital.

Este emotivo material está musicalizado por el tema "1 de noviembre", una canción que la propia Natti Natasha dedicó a este milagro de convertirse en madre por segunda vez.

"Es una historia hecha música, inspirada en el amor más grande que puede sentir una madre. Bienvenida al mundo, mi niña", expresó la artista, regalando a sus fans una parte íntima de su corazón.

Otro gesto de profundo significado y amor une a las dos hijas de la pareja. Dominique Isabelle comparte el mismo segundo nombre con su hermana mayor, Vida Isabelle, un hermoso detalle que, sin duda, sellará un vínculo especial y eterno entre las "princesitas" de la casa Pina Gutiérrez.

