¿Dónde será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?: Los detalles íntimos revelados

La noticia de su compromiso a finales de agosto de 2025 sacudió al mundo del espectáculo y el deporte. Ahora, con el brillo del espectacular anillo de por medio, el foco se centra en la organización de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, un evento que la pareja promete mantener sorprendentemente privado a pesar de su estatus de superestrellas globales.

Recordemos que el deportista le propuso matrimonio a la cantante en el jardín de su casa en Misuri, y el anillo de diamantes que le dio a la artista ha sido muy comentado, con un valor estimado en cientos de miles de dólares.

A pesar de la expectativa que rodea a la "Boda del Año", las fuentes cercanas a la pareja insisten en que Taylor Swift y Travis Kelce están enfocados en la calidad, no en el espectáculo.

De la fecha en la que se llevará a cabo la boda, se especula que puede ser para principios o a mediados de 2026, permitiendo que sus apretadas agendas (giras y temporada de NFL) coincidan.

Según lo que ha logrado conocer gracias a personas cercanas a la pareja, se espera que la ceremonia sea un evento muy privado y discreto, con un círculo cercano de amigos y familiares, en lugar de un gran espectáculo mediático. Algunos medios especulan que la ceremonia podría tener lugar en su mansión de Rhode Island.

Además, la pareja decidió limitar la invitación solo a un círculo muy reducido de familiares y amigos cercanos.

Algunos medios especulan que la ceremonia podría tener lugar en su mansión de Rhode Island. La propiedad, con vistas al mar en Westerly, ha estado en proceso de remodelaciones millonarias que incluyen ampliaciones, cambios de cocina y baños de lujo.

Aunque se filtró una supuesta lista de invitados en algunos portales internacionales, nada ha sido confirmado oficialmente por la pareja. En este sentido, se rumora que la lista incluye desde colegas de Taylor Swift como Selena Gomez y Ed Sheeran, hasta compañeros del Kansas City Chiefs de Travis Kelce.

El vestido y la lista de canciones

Aunque Taylor Swift ha admitido que la planificación intensa aún no ha comenzado, la creatividad de sus fans y de la industria de la moda ya está a tope:

En este sentido, se habla que el vestido de la novia de Travis Kelce tendrá un diseño de inspiración vintage, posiblemente con bordados a mano o un guiño a sus "eras" musicales, aunque el misterio sobre el diseñador elegido es total.

Según sus seguidores, es casi seguro que el primer baile será bajo la melodía de su propia canción, probablemente "Lover", y la playlist estará cargada de significado personal para la pareja. Sin embargo, esos detalles íntimos son todavía un secreto.

