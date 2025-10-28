¿Por qué temen a las venezolanas en Alofoke 2?: así van en la tabla de posiciones Diosa Canales y Daniela Barranco

Suscríbete a nuestros canales

La segunda temporada del conocido reality dominicano "La Casa de Alofoke" puso en el foco a dos figuras venezolanas con perfiles muy diferentes: la experimentada vedette Diosa Canales y la influencer y cantante Daniela Barranco.

Ambas han adoptado estrategias distintas dentro de la casa, una buscando evitar el conflicto y la otra destacando por su talento y manteniendo una postura muy concentrada y calmada.

Diosa Canales, conocida por su trayectoria en la música y su sensualidad, ingresó a la casa como una de las figuras internacionales más mediáticas. Su participación se ha caracterizado por evitar provocaciones, a pesar de haber sido blanco de conflictos intencionales, la criolla ha logrado mantenerse al margen de las peleas y se ha mostrado muy transparente en cuando a su madures emocional.

Además, ha conversado con su compatriota sobre la necesidad de generar contenido de manera más "espontánea" y menos forzada, lo que sugiere una consciencia sobre la dinámica del reality.

Por su parte, Daniela Barranco, influencer y cantante, decidió tomar un camino diferente, enfocándose en un perfil de talento y bajo conflicto, a diferencia de otros participantes que buscan la polémica, Daniela está destacando por su talento artístico y no ha generado grandes peleas o confrontaciones directas.

Su participación es menos polémica en comparación con otras figuras del reality. Además ha mantenido una posición más tranquila y positiva y en varias ocaciones ser la ha visto hablar con su compatriota para crear una estrategia de contenido pacífico

Aunque las posiciones exactas varían diariamente, reportes recientes de la competencia de popularidad (tabla de posiciones) sugieren que:

Daniela Barranco mantiene una mejor posición (se ha reportado cerca del puesto 8).

Diosa Canales se encuentra en una posición ligeramente inferior, lo que podría indicar que sus fans necesitan impulsar su apoyo con la votación o las interacciones.

Ambas representan a Venezuela y están en la búsqueda de ganar el reality show dominicano.

