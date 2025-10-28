¡De la broma al éxito! La inesperada canción que Jonathan Moly le dedica a su esposa: así reacciona Andrea Villaroel al escuchar el tema

Suscríbete a nuestros canales

El conocido cantante venezolano Jonathan Moly, decidió demostrarle a sus seguidores su sentido del humor, y su talento para convertir situaciones cotidianas en hits virales, al dedicarle una canción a su esposa, Andrea Villarroel.

A través de las redes sociales, el artistas compartió el momento en el que le hizo una broma a su esposa, debido a una situación que tienen en su hogar tras la compra de unos muebles de color blanco.

Contexto de la broma y el tema 'La Masoquista'

La historia detrás de la canción, titulada "La Masoquista (La Canción Del Mueble)", es una que resuena con muchas parejas. Según el contextp expresado por el mismo artista, un día Jonathan Moly llegó a casa y se encontró con la sorpresa de que su esposa había comprado unos muebles de color blanco.

El humor del criollo surge de la frustración y el escepticismo ante una elección tan "arriesgada", especialmente considerando que la pareja tiene tres hijos pequeños. "¡Compró unos muebles blancos con mi tarjeta! (...) ¡Muchacha! Con tantos colores y tres muchachos, ¿y lo vas a agarrar en blanco? No jodas, masoquista", dice parte de la letra del tema.

Lo que comenzó como una queja cómica se transformó en un video musical completo que se hizo viral en redes sociales y plataformas como YouTube, el tema no solo exhibe la reacción de Jonathan, sino también la divertida aceptación de Andrea Villarroel a su nuevo apodo musical.

Cabe destacar, que a través de su cuenta de TikTok, los muebles ya habían sido protagonistas de varias discusiones para mantenerlos limpios y sus seguidores reaccionaron de buena manera al saber que le dieron el protagonismo que se merecían.

