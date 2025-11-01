Clásicos del cine: cuatro películas para disfrutar en el Día de Muertos

Suscríbete a nuestros canales

El Día de Muertos no es solo una fecha en el calendario; es una celebración colorida y profundamente emotiva que se encarga de honrar la memoria de quienes ya partieron de este mundo. Esta tradición ancestral mexicana, que celebra que "la muerte es parte de la vida", ha inspirado obras de arte que han trascendido fronteras.

En el mundo del cine, existen películas que capturan con maestría la magia de esta festividad. A continuación, presentamos un recorrido por cinco cintas que narran la conexión entre la vida y el más allá, y te indicamos dónde puedes verlas.

Películas para ver en el Día de Muertos

Coco: Un viaje visual y musical que subraya la importancia de la memoria ("Recuérdame") para que los muertos puedan cruzar el puente de cempasúchil. La puedes encontrar en Disney+.

Macario: La primera cinta mexicana nominada al Óscar explora la relación entre un humilde indígena y la Muerte, convertida en una sabia compañera. La puedes ver en ViX.

El libro de la vida: Producida por Guillermo del Toro, esta película ofrece una explosión de color y folclore al narrar el viaje de Manolo por el "Mundo de los Recordados". La puedes encontrar en Disney+.

Día de Muertos: Producción mexicana que se enfoca en el camino de Salma, una huérfana, para descubrir su legado familiar y el misterio de sus padres en el Mictlán. La puedes ver en Netflix o Amazon Prime Video.

Estas películas reflejan la importancia de esta celebración que a lo largo de los años se ha ido filtrando a diferentes países más allá de México.

