Muere Valentino a los 93 años: Italia se despide del "último emperador" de la moda

El famoso diseñador italiano Valentino Garavani falleció este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informaron fuentes cercanas.



"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", se lee en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

¿Quien fue Valentino?

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el "último emperador" del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

Fue uno de los diseñadores más influyentes y legendarios de la historia de la moda. Considerado el "último emperador" de la alta costura.

A los 17 años se mudó a París para estudiar en la École des Beaux-Arts. Allí trabajó como aprendiz para grandes maestros como Jean Dessès y Guy Laroche, donde aprendió la técnica impecable que definiría su estilo.

En 1959 regresó a Italia y abrió su primer atelier en la Via Condotti de Roma.

En ese trayecto conoció a Giancarlo Giammetti, quien se convirtió en su socio comercial y compañero de vida, encargándose de la parte empresarial mientras Valentino se centraba en la creación.

El "Rojo Valentino" es su sello de identidad más famoso. Es un tono específico de rojo brillante (mezcla de magenta, amarillo y negro) que creó tras quedar fascinado por los vestidos rojos que vio una noche en la ópera en Barcelona.

Entre sus clientas y amigas más fieles estuvieron la Princesa Diana, la Reina Sofía de España y Grace Kelly.

Además, vistió a reconocidos nombres de Hollywood como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Julia Roberts y Anne Hathaway.

Velatorio del icono de la moda

Asimismo, confirmaron que el velatorio tendrá lugar en Roma el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 am, hora local.

La capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.

