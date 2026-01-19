¡Burro regresa! Eugenio Derbez confirma su participación en “Shrek 5”

La confirmación llega tras meses de negociaciones

Durante un encuentro con medios en la premier de "LOL: Buscando Talento", Derbez puso fin a la incertidumbre sobre su participación. "Sí, de veritas, de veritas... Les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes. Y los modismos. Ya me dijeron que sí", declaró el actor.

La adaptación del guion ha sido un sello distintivo del éxito de la saga en español. Derbez, quien también participará en el equipo de producción del doblaje, argumenta que no se trata solo de traducir, sino de "darle vida al personaje para nuestra región", conservando bromas y frases icónicas como "¡Santa cachucha!" que marcaron a generaciones.

Incertidumbre sobre el resto del elenco del doblaje

Aunque la voz de Burro está asegurada, el panorama para otros actores del doblaje original latinoamericano sigue siendo incierto. El actor Alfonso Obregón, voz de Shrek en las primeras cuatro películas, declaró en sus redes sociales que probablemente ni él, ni Derbez, ni Dulce Guerrero (voz de Fiona) participarían en la quinta entrega.

Derbez confirmó su regreso, pero hasta el momento no hay anuncios oficiales sobre Obregón o Guerrero. Obregón, quien enfrentó acusaciones de acoso sexual de las que fue absuelto, mencionó en otra entrevista que tiene sus propias condiciones para volver, relacionadas con su remuneración y reconocimiento.

Cambios en la fecha de estreno y la animación

La quinta entrega de la franquicia, que marcará el regreso del elenco original en inglés con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz, ha sufrido un ajuste en su calendario. Originalmente planeada para 2026, "Shrek 5" tiene ahora previsto su estreno el 30 de junio de 2027.

DreamWorks y Universal Pictures no especificaron los motivos del retraso, que se produce en un momento de éxito comercial para el estudio con otras franquicias animadas. Además, el primer tráiler lanzado en febrero de 2025 generó reacciones divididas en redes sociales debido a un cambio significativo en el estilo de animación de los personajes.

El regreso confirmado de Eugenio Derbez garantiza que, al menos para la audiencia latinoamericana, el inseparable amigo parlante del ogro mantendrá el espíritu y las ocurrencias que lo convirtieron en un ícono del doblaje regional.