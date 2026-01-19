La icónica mansión de “El príncipe del rap” está a la venta por esta impresionante cifra: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La salida al mercado de la mansión fue anunciada por los agentes de bienes raíces Josh y Matt Altman, junto con Sasha Rahban, quienes confirmaron que la propiedad será listada formalmente a finales de enero de 2026. La última vez que la casa fue vendida fue en 1978, por 732,000 dólares, lo que refleja una apreciación extraordinaria de su valor en casi medio siglo. Según TMZ, el precio de lista es de "poco menos de 30 millones de dólares".

La propiedad, ubicada en el 251 de North Bristol Avenue en el prestigioso vecindario de Brentwood Park, Los Ángeles, no está realmente en Bel-Air, como sugiere el título de la serie, sino a unas pocas millas de distancia. Actualmente, se está utilizando como locación para una serie de Netflix antes de su venta definitiva.

Detalles de un set televisivo legendario

Construida en 1937, la mansión de estilo colonial georgiano, con su característica fachada blanca, columnas frontales y pórtico redondeado, es instantáneamente reconocible como el hogar de la familia Banks. Aunque sirvió para todas las tomas exteriores durante las seis temporadas del programa (1990-1996), las escenas interiores fueron filmadas en un estudio de sonido en Hollywood.

La casa real es una residencia de lujo de dos pisos que cuenta con entre 2,000 y 3,000 metros cuadrados de construcción, dependiendo de la fuente. Los reportes indican que tiene entre cinco y seis dormitorios, y más de siete baños, y está situada en un lote de aproximadamente 15.545 metros cuadrados.

Un legado que trasciende la televisión

Más que una simple casa, la mansión es un símbolo del fenómeno cultural que fue "El Príncipe del Rap". El programa no solo lanzó a Will Smith como una superestrella internacional, sino que también presentó temas de raza, clase y dinámica familiar a una audiencia masiva, consolidando su lugar en la historia de la televisión.

En 2020, para conmemorar el 30º aniversario de la serie, la propiedad fue convertida en un Airbnb disponible por cinco noches a un precio simbólico de 30 dólares la noche. Will Smith participó como anfitrión virtual, decorando un ala de la casa con recuerdos del programa, como zapatillas que usó en el set y una pared de graffiti temática, ofreciendo a algunos afortunados fans una experiencia inmersiva única.

