¡Falsa alarma! Wilfrido Vargas desmiente noticia sobre su muerte: revelan su verdadero estado de salud

El mundo del espectáculo se encendió en las últimas horas tras correrse el rumor de que el "Rey del Merengue", Wilfrido Vargas, había fallecido víctima del cáncer.

Sin embargo, su equipo de trabajo reaccionó de inmediato para poner fin a la angustia de sus miles de fanáticos en todo el continente.

A través de un comunicado oficial, la oficina del artista desmintió categóricamente estas noticias falsas que inundaron las redes sociales.

Falsa alarma en redes sociales

La noticia sobre su supuesta muerte se propagó rápidamente en plataformas digitales, generando una ola de preocupación entre colegas y seguidores.

Ante la confusión, su equipo aclaró que la información es totalmente falsa y que el músico dominicano se encuentra en perfecto estado, desestimando cualquier versión sobre enfermedades graves.

Enfocado en su música

Lejos de los hospitales, Wilfrido Vargas está concentrado en el estudio de grabación. El legendario artista, que ha sido pieza clave del merengue desde los años 70, está dedicando su tiempo y energía a la producción de su nuevo álbum.

Con esto, deja claro que su carrera sigue vigente y que tiene mucha música nueva para compartir con su público.

Cita confirmada en Barranquilla

Para quienes desean verlo en acción, el artista confirmó que cumplirá con todos sus compromisos artísticos.

El reencuentro más cercano con sus fans será a finales de enero en la ciudad de Barranquilla, Colombia, donde demostrará en el escenario que hay Wilfrido para rato.

Su oficina aprovechó para agradecer las muestras de cariño y la preocupación genuina de todos sus seguidores.

