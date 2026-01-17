La escalada de El Titi: te sorprenderá la labor que tenía el actor colombiano Gregorio Pernía antes de ser famoso

Suscríbete a nuestros canales

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión colombiana y de ganarse el cariño del público con personajes memorables, Gregorio Pernía vivía una realidad muy distinta. Su camino hacia la fama estuvo marcado por el esfuerzo diario, la incertidumbre económica y trabajos alejados del mundo del espectáculo.

La historia previa al éxito del actor revela una faceta poco conocida, lejos de los sets de grabación, Pernía construyó su carrera desde abajo, combinando su formación artística con oficios que le permitieron mantenerse mientras perseguía su sueño.

Trabajos fuera del foco mientras buscaba una oportunidad

Antes de lograr estabilidad en la actuación, Gregorio Pernía tuvo que desempeñar distintos trabajos para poder subsistir. En una etapa clave de su vida, realizó labores informales que le permitían generar ingresos mientras asistía a audiciones y se preparaba como actor.

Entre esas ocupaciones, llegó a vender arepas, una experiencia que el propio Pernía ha recordado sin vergüenza y como parte esencial de su proceso. Ese trabajo le permitió mantenerse económicamente y, al mismo tiempo, le enseñó disciplina, constancia y humildad, valores que luego trasladaría a su carrera artística.

El teatro como base de su formación actoral

Paralelamente a esos empleos, el teatro se convirtió en su principal escuela. Antes de llegar a la televisión, Gregorio Pernía pasó años sobre los escenarios, enfrentándose al público en vivo y aprendiendo a construir personajes desde la experiencia directa.

El teatro le dio herramientas que marcarían su estilo interpretativo: presencia escénica, manejo emocional y conexión con el espectador. Aunque no era una vía inmediata hacia la fama, fue el espacio donde forjó la seguridad y el talento que más adelante lo diferenciarían en pantalla.

Los primeros pasos en la televisión colombiana

El ingreso de Pernía a la televisión no fue inmediato ni espectacular. Comenzó con papeles pequeños en distintas producciones, participaciones breves que le permitieron hacerse visible dentro del medio y ganar experiencia frente a las cámaras.

Esos primeros roles fueron clave para abrirle puertas. Cada aparición representaba una oportunidad para demostrar su capacidad actoral y consolidarse poco a poco en una industria altamente competitiva, donde el reconocimiento llega solo después de insistir.

El esfuerzo detrás del personaje que lo cambió todo

Años después, todo ese recorrido previo encontró su recompensa cuando Gregorio Pernía interpretó a El Titi, un personaje que lo catapultó a la fama y lo convirtió en una figura querida por el público. Detrás de ese éxito había años de trabajo silencioso y sacrificios personales.

La historia del actor antes de la fama demuestra que su ascenso no fue casual. Su experiencia fuera de los reflectores y su formación constante fueron determinantes para sostener una carrera que hoy sigue vigente y que lo mantiene como uno de los actores más reconocidos de la farándula colombiana.

