¿Fue infiel? Gabriela Spanic rompe el silencio sobre el divorcio con Miguel de León

La actriz venezolana Gabriela Spanic ofreció recientemente una entrevista a la periodista Matilde Obregón, donde abordó aspectos de su vida privada y los motivos que llevaron al fin de su matrimonio con el también actor venezolano Miguel de León.

Durante la conversación, Spanic desestimó las versiones que la señalan como la responsable de la ruptura y explicó el desgaste que vivió en la relación. La protagonista de "La Usurpadora" señaló una falta de compromiso por parte de su entonces esposo para salvar el vínculo matrimonial.

Desgano por parte de León, señala Spanic

La actriz relató un episodio específico sobre la falta de interés de De León en las actividades compartidas y las terapias de pareja durante el matrimonio de cinco años.

"¿Por qué no se puso las pilas? Yo buscando psicólogo para hacer terapia, (sacaba) pasajes para irnos de viaje, y no. Él con su Fly Simulator volando aviones en la computadora... un día le agarré la computadora y se la lancé por la ventana", señaló Spanic. "Yo lo intenté, y lo tengo que decir porque me dicen que soy la mala, yo estoy harta".

Polémico divorcio en el comienzo de los 2000

Ambos actores se conocieron en Venezuela durante las grabaciones de la telenovela María Celeste en 1994. Tras tres años de noviazgo, contrajeron matrimonio en 1997. En el año 2000, la pareja se trasladó a México para trabajar en proyectos de la cadena Televisa. En la producción La Usurpadora, De León interpretó a Douglas Maldonado, compartiendo créditos con su esposa.

A pesar de que el divorcio se formalizó en 2002 entre rumores que vinculaban a Spanic con el actor José Ángel Llamas, Miguel de León ha negado consistentemente dichas versiones.

En declaraciones previas para TVNotas, el actor aclaró que, aunque el proceso fue doloroso, no existieron terceras personas ni episodios de violencia. Asimismo, desmintió las especulaciones sobre un supuesto intento de suicidio tras la separación.

