Stefanía Fernández en contra de la idolatría: No puedo señalar pero sí ser obediente con Dios

La exMiss Venezuela 2008 Stefanía Fernández Krupij compartió este viernes un mensaje en contra de la idolatría de imágenes, entre otros.

A través de sus redes, la modelo y periodista venezolana, difundió un video predicando un versículo de la biblia y lo acompañó con un escrito, donde afirma que "También he caído en la idolatría".

Mensaje de Stefanía Fernández

La venezolana predicó el versículo de Ezequiel 14:3-6, que reza:

Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos y han puesto piedras de tropiezo que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, diles: “Así dice el Señor omnipotente: Cuando un israelita se consagre a sus ídolos en su corazón, ponga delante de su rostro el tropiezo de su maldad y luego venga a consultar a un profeta, yo, el Señor, le responderé según la magnitud de sus ídolos, para reconquistar el corazón de Israel, que se ha apartado de mí por sus ídolos”. Por eso, di a los israelitas: “¡Arrepiéntanse! ¡Apártense de sus ídolos y de todas sus abominaciones!

Ante esto, la exMiss Venezuela explica que "Dios le habla a un pueblo que se había apartado. Un pueblo que seguía teniendo apariencia de fe, pero cuyo corazón estaba dividido".

Asimismo, resalta que "Ezequiel nos recuerda que Dios no guarda silencio por indiferencia, sino que advierte por amor. Él llama al arrepentimiento no para destruirnos, sino para rescatarnos".

"También he caído en la idolatría"

En este sentido, Fernández afirma que también "he caído en la idolatría", se refiere a que en "el pasado adorando imágenes, y quizás luego permitiendo que preocupaciones, metas, expectativas o incluso el “hacer” se sentaran en el trono de mi corazón".

Adicionalmente, señala que "Si hoy Dios te está mostrando ídolos escondidos, no es para condenarte, es porque te ama. Todavía hay tiempo para arrepentirse. Todavía hay tiempo de aceptar a Jesús como tu Señor".

