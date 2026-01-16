¿Cómo será el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El conejo malo comparte adelanto con un mensaje claro que eriza la piel de todo el mundo

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny volvió a encender las redes sociales al compartir un clip exclusivo del esperado show de medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará el próximo 8 de febrero. En apenas unos segundos, el video transmite un mensaje de unidad y celebración, mostrando al artista bailando con personas de distintas edades y rasgos físicos que representan continentes de todo el mundo.

Con su mensaje directo, el cantante escribió:

“El 8 de febrero, el mundo bailará. #AppleMusicHalftime #SBLX”, anticipando un espectáculo que promete ritmo, energía y emoción para millones de espectadores.

Diversidad y mensaje visual

El adelanto resalta la diversidad racial y generacional, convirtiéndose en el eje central del mensaje de Bad Bunny. Cada movimiento y cada escena del video refuerzan la idea de inclusión y unidad, transmitiendo emoción sin necesidad de palabras.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar: miles de comentarios y compartidos celebran la propuesta, destacando cómo un simple clip logró erizar la piel y aumentar la expectativa por el espectáculo más esperado del año en el mundo del entretenimiento deportivo y musical.

Expectativa y transmisión

El show de medio tiempo será transmitido por Meridiano TV para toda Latinoamérica, permitiendo que los seguidores de la región disfruten en vivo de la actuación del Conejo Malo.

Con este adelanto, Bad Bunny no solo promete un show lleno de ritmo y creatividad, sino también un mensaje de inclusión y celebración cultural que lo consolida como uno de los artistas más influyentes de la música latina en la actualidad.

