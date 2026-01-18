Jackie Chan deja sin herencia a sus hijos: la millonaria decisión del ícono de acción que sorprende al mundo

Suscríbete a nuestros canales

Jackie Chan vuelve a ocupar titulares por decisiones personales que sorprenden al mundo. Recientemente, el actor reveló que no dejará su herencia de 400 millones de dólares a sus hijos, sino que planea donarla a causas benéficas, especialmente para niños sin hogar. Esta decisión ha generado tanto admiración por su filantropía como polémica por los conflictos con su familia directa.

Además, Chan enfrenta atención mediática por la relación con sus hijos, Jaycee y Etta, y por comentarios públicos de su hija sobre la homofobia familiar y la vida que lleva junto a su novia, Andy, lo que añade capas de tensión y drama a su historia familiar.

La millonaria decisión: herencia para la caridad

Jackie Chan ha declarado que su fortuna no será destinada a sus hijos, sino a organizaciones benéficas y proyectos sociales. Según el actor, desea que sus hijos aprendan a construir su vida por sí mismos y no dependan de una herencia fácil, priorizando la independencia personal y la responsabilidad.

Este gesto refuerza su perfil filantrópico y subraya su intención de dejar un legado que trascienda lo material. Prefiere invertir en niños sin hogar y comunidades necesitadas, antes que en su propia descendencia, aunque esto ha generado críticas de quienes consideran que sus hijos también merecen una parte de su patrimonio.

Jaycee Chan: estricta disciplina y distanciamiento

La relación de Jackie con su hijo mayor, Jaycee, ha sido marcada por la distancia y la estricta disciplina del actor. Chan ha reconocido públicamente que su estilo autoritario provocó desencuentros y que Jaycee se sintió decepcionado, en algunos casos por sentirse presionado a llevar un estilo de vida que incluía excesos y fiestas.

El actor considera que sus hijos deben pegar sus propias batallas y aprender a valerse por sí mismos. Para él, esto es parte de formar carácter y responsabilidad, aunque la falta de cercanía haya generado rumores y críticas sobre su rol como padre.

Etta Ng Chok Lam y la vida con Andy

Por su parte, la hija menor de Chan, Etta, ha hablado abiertamente sobre su relación con su novia Andy. Según sus declaraciones, ambos han enfrentado dificultades familiares debido a la homofobia percibida por parte de sus padres, incluso llegando a vivir en la calle durante un mes.

Etta ha compartido que su padre está decepcionado con algunas de sus decisiones personales, pero que, pese a los conflictos, mantiene su amor y compromiso con Andy. La joven también ha dicho que Chan decidió no darle herencia alguna, reafirmando su postura de destinar todo su patrimonio a causas sociales y niños sin hogar.

Reacciones y debate sobre valores familiares

La combinación de la decisión de heredar su fortuna a la caridad y los conflictos familiares ha generado un intenso debate público. Algunos aplauden a Chan por su compromiso social y por enseñar independencia a sus hijos; otros critican su postura como rígida y fría, especialmente por la manera en que ha manejado las relaciones con Etta y Jaycee.

Usuarios y seguidores también comentan sobre la tensión entre la imagen pública de Chan como ícono de disciplina y su realidad familiar complicada. La historia refleja cómo el dinero, la fama y los valores personales pueden chocar con las expectativas de amor y cuidado familiar.

Más allá de la controversia, Jackie Chan busca dejar un legado que vaya más allá de la riqueza material. Su decisión de donar su fortuna a la caridad y priorizar a niños necesitados sobre sus propios hijos subraya su compromiso con causas sociales y la visión de que el dinero debe generar un impacto positivo en la sociedad.

