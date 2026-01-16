Sascha Fitness despide con tristeza a una de las personas que más ha amado

Suscríbete a nuestros canales

A través de su cuenta en Instagram, la venezolana Sascha Fitness despidió a su abuela, quien falleció este jueves 15 de enero, según la publicación.

"Hoy se fue al cielo una de las personas que más amo y que más me ha amado en la vida! Mi Nonita hermosa. Jamás pensé que te irías tan pronto, no imagino el mundo sin ti. Siento un hueco en mi corazón!.

Sasha confesó que era uno de sus lugares más seguros en el mundo. "Siempre me entendiste❤️ gracias por todo el amor que me diste, por estar siempre tan pendiente de todos, gracias por consentirnos tanto, por no solo ser la mejor abuela para mí, sino también para mis hijas".

Además reveló que a su llegada a Estados Unidos, fue su nonita quien la ayudó a adaptarse, "y siento mucho no haber estado contigo en tus últimos días, es lo que más me pesa".

"La casa de la nona era nuestro lugar favorito en el mundo! Los mejores postres, los mejores abrazos, los mejores cariñitos de pelo…. la mejor de todas! Descansa en paz Nona, nos hiciste muy feliz. Siempre vas a estar conmigo. Te amo. I love you so so much!", remató en su mensaje.

