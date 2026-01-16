¡Un año lleno de Kpop! BLACKPINK anuncia su primer álbum en tres años: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El regreso de Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa como grupo completo se confirmó el 15 de enero con un video que revelaba la fecha y el título. El lanzamiento coincide estratégicamente con la conclusión de su gira mundial "DEADLINE World Tour", que terminará el 26 de enero en Hong Kong.

Una larga espera

El camino hacia "DEADLINE" estuvo marcado por varios aplazamientos. Reportes iniciales en 2025 apuntaban a un regreso en mayo, luego pospuesto a noviembre, diciembre y finalmente a enero de 2026, antes de confirmarse la fecha de febrero. YG Entertainment atribuyó estos retrasos a un esfuerzo continuo por "maximizar la calidad" del proyecto. Las integrantes ya habían filmado el video musical para el tema principal en octubre de 2025.

Un regreso cargado de significado

Este comeback representa varios hitos importantes para el grupo. Es su primer lanzamiento grupal desde "Born Pink", álbum que en 2022 las convirtió en el primer grupo femenino de K-pop en debutar en el número uno del Billboard 200 desde 2008. Además, sirve como el evento de partida para las celebraciones de su décimo aniversario, ya que BLACKPINK debutó en agosto de 2016.

El periodo entre álbumes estuvo dominado por exitosas actividades individuales que fortalecieron sus perfiles globales: Rosé obtuvo nominaciones al Grammy, Jennie lanzó su marca de moda ODD ATELIER, Lisa fundó su sello LLOUD y actuó en The White Lotus, y Jisoo combinó música solista con actuación.

Reacciones y expectativas

La confirmación ha generado una reacción mixta entre la base de fans, los BLINKs. Si bien hay una celebración generalizada por la fecha concreta, algunos han expresado decepción porque el proyecto sea un mini álbum y no un álbum de estudio completo, dada la larga espera y la importancia del aniversario.

