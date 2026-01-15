Julio Iglesias abusó de Verónica Castro y una adolescente: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Durante décadas, Julio Iglesias fue sinónimo de éxito, romanticismo y admiración mundial. Sin embargo, una serie de testimonios que habían quedado atrás, hoy regresan con fuerza y ponen en jaque esa imagen construida a lo largo de los años. Frases explícitas, relatos coincidentes y denuncias públicas empiezan a encajar como piezas de un rompecabezas incómodo.

Lo que antes fue minimizado como rumores o exageraciones, ahora reaparece respaldado por declaraciones grabadas, libros publicados y voces que coinciden en un mismo patrón.

El testimonio de Verónica Castro que lo cambió todo

“De repente siento que alguien me agarra la pompa… y era Julio”. Así relató Verónica Castro en 2022 un episodio ocurrido años atrás durante una entrega de premios. Según su versión, el cantante la tocó sin su consentimiento y la besó, provocando una reacción inmediata de rechazo por parte de la actriz mexicana.

Estas declaraciones no fueron aisladas. Castro explicó que ese tipo de conductas ocurrieron en contextos públicos, escenarios y entrevistas, dejando claro que nunca existió autorización ni consentimiento.

Julio Iglesias se pronuncia

En medio de la polémica, la revista Hola logró comunicarse con Julio Iglesias, quien aseguró que está preparando su defensa legal y mediática. El artista afirmó que hablará pronto para aclarar “las verdaderas circunstancias” y ofrecer su versión completa de los hechos.

Desde su entorno aseguran que el cantante está tranquilo, aunque molesto por la magnitud del escándalo. Según sus allegados, Iglesias cuenta con mensajes, conversaciones y otros elementos que, afirma, demostrarían que las acusaciones no se ajustan a la realidad y que serán presentados en su momento.

Ramón Arcusa sale al rescate y habla de un montaje

Quien ya tomó partido públicamente fue Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico y amigo íntimo de Julio Iglesias. Arcusa defendió la integridad del cantante y calificó las acusaciones como un montaje mediático sin fundamento.

“Julio es besucón de natural, lo ha sido toda la vida y sin ninguna mala intención”, afirmó.

Además, sostuvo que el artista posee pruebas, incluidos mensajes privados, que saldrán a la luz. Para Arcusa, la preocupación de Iglesias no es legal, sino el daño a su imagen pública.

Vaitiare Hirshon y el libro que nadie quiso prestar atención

Mucho antes de que estallara este escándalo, Vaitiare Hirshon ya había contado su historia. En 2010 publicó el libro Muñeca de trapo, donde relató su relación de seis años con Julio Iglesias, iniciada cuando ella tenía apenas 17 años y él le llevaba más de dos décadas de diferencia.

En el libro, Hirshon describió a un Iglesias machista, posesivo y obsesionado con el sexo. Narró que fue obligada a participar en tríos, que convivía constantemente con otras mujeres en la intimidad del cantante y que incluso fue introducida al consumo de drogas durante la relación.

Coincidencias inquietantes y un patrón repetido

Una de las citas más impactantes del libro resume el tono del relato:

“Todas comenzamos siendo únicas, pero con el tiempo empezamos a hacer un estorbo para tus sueños de conquista”. Hirshon aseguró que todo lo relacionado con Julio Iglesias giraba en torno al sexo y al control.

En su momento, nadie le creyó. Fue acusada de buscar fama y aprovecharse del nombre del cantante. Hoy, sin embargo, su historia presenta inquietantes coincidencias con los testimonios de Verónica Castro y otras presuntas víctimas que señalan conductas similares.

Silencio, shock y un pasado que vuelve a pesar

Tras las recientes investigaciones periodísticas en España y Estados Unidos, algunos medios buscaron la reacción de Vaitiare Hirshon. Su respuesta fue clara: está en shock y considera que no es el momento de declarar. Actualmente vive en Los Ángeles, está casada y completamente alejada de la vida del artista.

Lo que durante años fue ignorado hoy vuelve con fuerza. No se trata solo de recuerdos del pasado, sino de relatos que coinciden en tiempo, forma y contenido. Mientras Julio Iglesias prepara su defensa.

