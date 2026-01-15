¡Se va de México! Por este motivo Belinda decide mudarse a España

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y actriz mexicana Belinda anunció su partida temporal de México para establecerse en España durante aproximadamente ocho meses. El motivo principal es la grabación de la serie "Carlota", una serie histórica que narrará la vida de Carlota de Habsburgo, una princesa belga que se convirtió en emperatriz consorte de México durante el Segundo Imperio Mexicano.

La producción, a cargo de Sony Pictures Television, explorará desde su juventud hasta el profundo deterioro mental que sufrió tras la ejecución de su esposo, Maximiliano de Habsburgo. Belinda protagonizará este proyecto, considerado uno de los más ambiciosos de su carrera actoral, lo que la llevará a residir en España por un periodo prolongado para las filmaciones.

Logística y detalles de la producción

El rodaje de la serie requerirá una estancia extensa de la artista fuera de México. La grabación se realizará en dos locaciones principales, con la siguiente distribución estimada del tiempo:

El elenco contará con figuras internacionales como el español Jaime Lorente en el papel de Maximiliano de Habsburgo, y también participarán Miguel Ángel Silvestre y Mabel Cadena. Aunque la plataforma de transmisión y la fecha de estreno oficial aún no se han confirmado, se espera que la serie llegue a una plataforma de streaming en algún momento de 2026.

Un año de intensa actividad profesional

El compromiso con "Carlota" se suma a una agenda ya cargada para Belinda. Antes de su partida a España, la artista tiene programadas ocho funciones especiales de "Mentiras: El Musical" en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de octubre. Además, ha mencionado que seguirá trabajando en nuevos proyectos musicales, incluyendo colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra y Kenia Os .

Una despedida con sentimientos encontrados

A través de sus redes sociales, Belinda se despidió de México con un mensaje emotivo. "Adiós, México… Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España", escribió la artista, destacando la importancia profesional de este proyecto . La mudanza representa un paso significativo en su carrera, orientado a consolidar su perfil como actriz protagonista en producciones de alcance global.

