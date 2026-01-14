¡Es oficial! “Sin senos sí hay paraíso” regresa con una cuarta temporada que promete una trama impactante

Suscríbete a nuestros canales

El anuncio oficial se realizó el 13 de enero de 2026, confirmando que las grabaciones ya están en marcha en Colombia. La producción corre a cargo de TIS Studios para Telemundo Studios. La cadena ha catalogado este regreso como una reinvención "audaz y contemporánea" de la icónica franquicia.

Una trama reinventada

La nueva temporada sigue a Catalina Santana (Carmen Villalobos) y Aurelio "El Titi" Jaramillo (Gregorio Pernía) mientras intentan reconstruir sus vidas lejos de su pasado turbulento. Sin embargo, la calma se rompe cuando Catalina descubre que su hermana es perseguida por una poderosa organización criminal, obligándola a regresar al mundo que quería dejar atrás.

La trama se adentra en el oscuro submundo del modelaje por webcam en Medellín, donde opera una red que explota a mujeres vulnerables mediante el tráfico ilegal y la corrupción, vinculada al cártel mexicano de Israel Montero. Para desmantelarla, Catalina se alía con la DEA, infiltrándose en la organización y arriesgando su vida y la de su familia.

Regresos esenciales y nuevas caras

La producción ha confirmado el regreso de pilares fundamentales del reparto original:

Carmen Villalobos como Catalina Santana.

Majida Issa como Yésica Beltrán, "La Diabla".

Catherine Siachoque como Hilda Santana.

Gregorio Pernía como Aurelio "El Titi" Jaramillo.

A ellos se suman otros nombres confirmados de la franquicia:

Fabián Ríos (Albeiro Marín)

Carolina Gaitán (Catalina "La pequeña" Marín)

Francisco Bolívar (Jota)

Estefanía Gómez (Vanessa).

La temporada también incorporará nuevas caras, como la actriz Elizabeth Gutiérrez, cuyo papel aún no ha sido especificado.

Aclaración sobre la continuidad narrativa

Un dato crucial para los seguidores es que esta nueva temporada no tendrá en cuenta los eventos ocurridos en la serie derivada "El final del paraíso" (2019). Según explicó el actor Fabián Ríos, el hilo conductor narrativo se retomará directamente desde donde finalizó "Sin senos sí hay paraíso". Esto explica, por ejemplo, por qué el personaje de "La Diabla" regresa a ser interpretado por Majida Issa y no por la actriz que la personificó en la derivada.

Distribución y fecha de estreno

La serie se emitirá en Estados Unidos a través de la cadena Telemundo. Para el público de América Latina, estará disponible de forma exclusiva en la plataforma de streaming Disney+. Aunque la fecha de estreno oficial no se ha anunciado, al haber comenzado las grabaciones en enero, se especula que podría llegar en el segundo semestre de 2026 o inicios de 2027.

