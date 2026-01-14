"Hay amores que nunca se olvidan": Johnny Nessy y Gaby Spanic se abrazan 27 años después

Suscríbete a nuestros canales

Johnny Nessy sorprendió al publicar un video en el que se le ve acercándose a Gaby Spanic mientras graba con su celular y reflexiona en voz alta sobre esos amores de juventud que, aunque no regresan, permanecen intactos en la memoria. El momento, tan espontáneo como cargado de significado, rápidamente captó la atención del público.

Desde el primer segundo, Johnny deja claro que está casado y feliz, pero no esquiva la emoción. “Estoy grabando porque esto es una en un millón”, repite mientras se aproxima a la actriz, consciente de que no se trata de cualquier encuentro, sino de uno que despierta recuerdos guardados por casi tres décadas.

Una grabación improvisada que terminó siendo íntima

En el video, Gaby aparece desprevenida, concentrada en una entrevista, sin notar que el pasado camina hacia ella. Johnny la graba desde lejos, mientras confiesa que hay historias que no se olvidan.

Cuando finalmente Gaby se da cuenta de quién se trata, la reacción es inmediata, una emoción genuina que culmina en un abrazo largo, sincero y sin poses. Johnny insiste en que el momento es extraordinario, sellando la complicidad de quienes compartieron algo importante y lo saben.

Lejos de tensiones, el reencuentro fluye con humor. Johnny bromea diciendo que la prensa estaría diciendo que Gaby tenía “un loco” siguiéndola, pero ella, sin perder la picardía, le da un golpe suave en el pecho y le aclara entre risas: “Pero tú no eres ningún loco”. La despedida es sencilla, pero cargada de significado: “Fue un gusto verte”,

Un amor de juventud que no terminó mal, solo terminó

La historia entre Johnny Nessy y Gaby Spanic se remonta a finales de los años 90, cuando ambos vivían una etapa intensa de crecimiento personal y profesional. Fue una relación propia de la juventud: profunda, apasionada y breve, vivida lejos del escándalo que hoy suele rodear a las figuras públicas.

El romance no sobrevivió al tiempo ni a las agendas, pero tampoco dejó heridas públicas. Cada uno tomó su camino, priorizando carreras que los llevaron por rumbos distintos. No hubo rupturas mediáticas ni declaraciones explosivas, solo la aceptación de que ese amor pertenecía a un momento específico de sus vidas.

