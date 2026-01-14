Venezuela pisa fuerte en Premio Lo Nuestro 2026 con una destacada presencia artística

Suscríbete a nuestros canales

La música venezolana vuelve a posicionarse en uno de los escenarios más importantes de la industria latina. La edición 2026 del Premio Lo Nuestro, pautada para el 19 de febrero en Miami, incluyó a más de una decena de artistas venezolanos dentro de su lista oficial de nominados, reflejando el crecimiento, la proyección internacional y la diversidad creativa del talento nacional.

En un año donde la competencia es intensa y los nombres más influyentes del panorama latino concentran gran atención mediática, los representantes de Venezuela logran abrirse paso en categorías clave, desde el pop y el urbano hasta las colaboraciones más ambiciosas del momento.

Una generación venezolana que se consolida en la escena latina

La presencia venezolana en Premio Lo Nuestro 2026 no es circunstancial. Artistas como Elena Rose, Danny Ocean y Rawayana encabezan una lista que supera la decena de nominados, acompañados por propuestas emergentes que han logrado posicionarse en plataformas internacionales y circuitos musicales de alto impacto.

Esta participación amplia confirma que Venezuela no solo exporta intérpretes, sino también compositores, conceptos musicales y fusiones que conectan con públicos diversos. La variedad de géneros en los que compiten los criollos evidencia una industria creativa en constante evolución, capaz de dialogar con tendencias globales sin perder identidad.

Elena Rose, la venezolana con mayor número de nominaciones

Entre todos los nombres, Elena Rose destaca como la artista venezolana con mayor protagonismo en esta edición, al acumular seis nominaciones en distintas categorías. Su versatilidad artística la lleva a competir tanto en el terreno pop como en propuestas de fusión, colaboraciones y sonidos afrocaribeños.

Las menciones incluyen categorías vinculadas a canciones del año, combinaciones vocales y proyectos que han logrado amplia rotación y reconocimiento durante el último período. Este desempeño la consolida como una de las figuras femeninas más influyentes del pop latino actual, con una carrera que sigue expandiéndose más allá de las fronteras venezolanas.

Elena Rose:

-Mejor Combinación Femenina: “Pa’ Qué Volviste?” junto a Maria Becerra.

-La Mezcla Perfecta del Año: “Carteras Chinas” junto a Camilo & Los Ángeles Azules.

-Artista Pop Femenina del Año.

-Canción del Año – Pop: “Un Beso Menos” junto a Morat.

-Álbum del Año Pop: En Las Nubes (Con Mis Panas).

-Afrobeats del Año: “Cosita Linda” junto a Justin Quiles.

Mau y Ricky

-Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock.

-Colaboración del Año – Pop-Urbano: “Samaná” junto a Danny Ocean & Yorghaki.

Danny Ocean

-Colaboración del Año – Pop-Urbano: “Samaná” junto a Mau y Ricky & Yorghaki.

-Álbum del Año: Babylon Club.

-Artista Pop Masculino del Año.

-Canción del Año: “Imagínate” junto a Kapo.

Colaboraciones y grupos que amplían la huella venezolana

El impacto criollo también se refleja en proyectos colectivos y colaboraciones internacionales. Rawayana, por ejemplo, aparece nominada en categorías que reconocen el trabajo de grupos y dúos, reforzando su posición como una de las bandas venezolanas con mayor proyección fuera del país.

Rawayana

-Colaboración del Año – Tropical: “Venga Lo Que Venga” junto a Fonseca.

-Afrobeats del Año: “Me Pasa (Piscis)” junto a Bomba Estéreo.

-Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock.

-Canción del Año – Tropical: “Malportada” junto a Nathy Peluso.

Alleh & Yorghaki

-Artista Revelación Masculina.

-Álbum del Año: La Ciudad.

