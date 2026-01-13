Escándalo y polémica: Julio Iglesias entra al grupo de famosos con acusaciones legales por presunto abuso a mujeres

Suscríbete a nuestros canales

El cantante español Julio Iglesias se encuentra en el centro de la polémica tras ser señalado por dos exempleadas domésticas, quienes lo acusan de agresiones sexuales y abusos mientras trabajaban en sus propiedades del Caribe. La información surgió a partir de una investigación periodística que recopiló testimonios durante varios años, y que ha generado atención mediática y debate público sobre la conducta de figuras de alto perfil en entornos privados.

Las denuncias provienen de mujeres que trabajaron como empleada doméstica y fisioterapeuta en residencias de Iglesias ubicadas en República Dominicana y las Bahamas. Ambas relatan un ambiente laboral caracterizado por control extremo, intimidación y presuntas vejaciones, que incluían tocamientos no consentidos y presiones para mantener encuentros sexuales.

Una de las exempleadas indicó que se sentía atrapada en situaciones que la hacían sentir vulnerable y sin posibilidad de negarse, mientras la otra señaló que el acoso se extendía incluso a espacios comunes de la mansión. Los testimonios incluyen relatos de humillación verbal y manipulación emocional a lo largo de su tiempo trabajando con el artista.

"Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI", dijo Rebeca a estos medios. "Él me metía los dedos por todos los lados", agregó la exempleada

Alcance de la investigación

La investigación periodística que reveló estas acusaciones duró más de tres años y se basó en entrevistas con varias exempleadas de Iglesias a lo largo de tres décadas, así como en documentos y materiales que respaldan sus declaraciones. La publicación provocó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España comenzara diligencias preliminares para analizar las denuncias, las cuales todavía se encuentran en una fase inicial.

Autoridades judiciales evalúan la competencia para investigar los hechos, considerando que los presuntos abusos ocurrieron fuera de España. El proceso se mantiene bajo secreto de sumario mientras se recaban pruebas y se estudian los testimonios.

El caso, que surgió inicialmente a partir de un trabajo periodístico, ha escalado a un tema de relevancia legal y mediática, evidenciando la atención que generan los comportamientos de celebridades en entornos privados y la importancia de garantizar la protección de quienes denuncian.

