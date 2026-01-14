¡Confirmado! Tras varios rumores Rosalía y Loli Bahía salen a la calle tomadas de la mano y reafirman su relación sentimental

Suscríbete a nuestros canales

Lo que durante meses fue observado con lupa hoy deja de ser especulación. Rosalía y Loli Bahía confirmaron su relación sentimental al dejarse ver caminando de la mano por las calles de París. Sin comunicados ni entrevistas, la artista optó por la vía más directa: mostrarse tal como es y con quien eligió estar.

La escena no pasó desapercibida. Relajadas, sonrientes y sin intención de esconderse, ambas recorrieron la ciudad con naturalidad, dejando claro que el romance no es un rumor sino una realidad que ahora asumen públicamente.

Un gesto público que habló más fuerte que cualquier declaración

Rosalía, conocida por manejar su vida privada con cautela, dio un paso distinto esta vez al mostrarse sin reservas junto a Loli Bahía, reafirmando su relación sin necesidad de palabras.

La imagen marcó un antes y un después. Ya no se trata de coincidencias ni encuentros casuales: el lenguaje corporal, la complicidad y la calma con la que se mostraron evidencian una relación sólida y asumida, lejos del secretismo que rodeó sus primeras apariciones juntas.

Brasil fue el punto de partida del romance

Antes de esta confirmación en Europa, el inicio de la historia ya había comenzado a escribirse en Brasil. Rosalía recibió el Año Nuevo en Río de Janeiro acompañada de Loli Bahía, compartiendo días de descanso, paseos y cercanía que llamaron la atención de seguidores y medios.

Aquellas imágenes encendieron las primeras conversaciones, aunque entonces aún quedaba espacio para la duda. Hoy, vistas en retrospectiva, esas vacaciones marcan el comienzo visible de una relación que fue creciendo lejos del ruido hasta que ambas decidieron hacerla pública.

Loli Bahía, la figura que acompaña a Rosalía en esta nueva etapa

Loli Bahía es una modelo francesa con proyección internacional y un perfil artístico discreto. Diez años menor que la cantante, se ha movido con naturalidad en el mundo de la moda, manteniéndose al margen de escándalos y exposición excesiva, algo que parece encajar con la etapa personal que atraviesa Rosalía.

Más allá de etiquetas, lo que se percibe entre ambas es una conexión basada en afinidad, respeto y complicidad. Su aparición conjunta no responde a una estrategia mediática, sino a una decisión personal asumida con tranquilidad.

