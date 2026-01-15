BTS regresa más grande que nunca: anuncian gira mundial en más de 30 ciudades tras cuatro años de espera

Suscríbete a nuestros canales

La gira comenzará en Corea del Sur, con tres presentaciones en Goyang los días 9, 11 y 12 de abril de 2026. A partir de ahí, la agenda se despliega de la siguiente manera:

América del Norte (Abril - Septiembre 2026): Incluirá múltiples fechas en Estados Unidos, con destinos como Tampa, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago y Arlington, además de ciudades mexicanas como Ciudad de México y El Paso, y la canadiense Toronto.

Europa (Junio - Julio 2026): El grupo se presentará en estadios de Madrid, Bruselas, Londres, Múnich y París.

América Latina (Octubre 2026): Una parte muy esperada del tour llevará a BTS por primera vez a Colombia (Bogotá), Perú (Lima), Chile (Santiago), Argentina (Buenos Aires) y Brasil (São Paulo).

Asia (Noviembre - Diciembre 2026): El recorrido continuará por Kaohsiung (Taiwán), Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur y Yakarta.

Oceanía y más de Asia (2027): La gira se extenderá al año siguiente con fechas en Melbourne, Sídney, Hong Kong y Manila. La organización ha indicado que se anunciarán ciudades adicionales para 2027, incluyendo posibles destinos en Japón y Medio Oriente.

Innovación en el escenario y preventa para fans

El "BTS WORLD TOUR" promete una experiencia visual revolucionaria con la implementación de un escenario de 360 grados, diseñado para maximizar la inmersión del público en el espectáculo.

La venta de entradas ya está en marcha con un período de preventa exclusiva para miembros del ARMY, el club oficial de fans, que cuenten con una cuenta verificada en la plataforma WeVerse. Los fanáticos pueden registrar su interés hasta el 18 de enero, seleccionando hasta tres ciudades para optar a la compra prioritaria. Para mercados específicos como Japón, la preventa para el club de fans local comenzará el 22 de enero.

Con este monumental anuncio, BTS no solo confirma su regreso al escenario global, sino que reafirma su posición como uno de los fenómenos musicales más influyentes del mundo.

