Gira Mundial

BTS regresa más grande que nunca: anuncian gira mundial en más de 30 ciudades tras cuatro años de espera

La gira está programada para comenzar veinte días después del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio

Por Danyelis Pereira
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 10:30 pm

La gira comenzará en Corea del Sur, con tres presentaciones en Goyang los días 9, 11 y 12 de abril de 2026. A partir de ahí, la agenda se despliega de la siguiente manera:

Innovación en el escenario y preventa para fans

El "BTS WORLD TOUR" promete una experiencia visual revolucionaria con la implementación de un escenario de 360 grados, diseñado para maximizar la inmersión del público en el espectáculo.

La venta de entradas ya está en marcha con un período de preventa exclusiva para miembros del ARMY, el club oficial de fans, que cuenten con una cuenta verificada en la plataforma WeVerse. Los fanáticos pueden registrar su interés hasta el 18 de enero, seleccionando hasta tres ciudades para optar a la compra prioritaria. Para mercados específicos como Japón, la preventa para el club de fans local comenzará el 22 de enero.

Con este monumental anuncio, BTS no solo confirma su regreso al escenario global, sino que reafirma su posición como uno de los fenómenos musicales más influyentes del mundo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
Miércoles 14 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América