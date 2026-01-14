La bolerista Estelita Del Llano requiere apoyo económico para una operación

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y actriz venezolana Estelita del Llano apela a la solidaridad de sus cientos de fanáticos para recaudar fondos que le permitan operarse, luego de sufrir una caída.

La hija de la show woman, Cecilia Wanderlinder, publicó el requerimiento, que contiene los datos para quienes deseen hacer algún aporte. La intervención tiene un costo de 2.700 dólares.

La recordada artista, cuyo nombre real es Berenice Perrone Huggins, nació el 28 de septiembre de 1937, en Tumeremo (Bolívar). Es una de las voces más representativas del bolero local e integrante de las "Cinco grandes de Venezuela", agrupación que reunió, en la década de los 90, a las intérpretes Mirla Castellanos, Mirtha Pérez, Neyda Perdomo y Floria Márquez, quien falleció en octubre de 2025.

El tema "Tú sabes", grabado en 1963, es uno de los más recordados en el cancionero venezolano. En el arte dramático dejó huellas con sus papeles en las telenovelas "Fabiola", "Paraíso", "Gardenia", "Caribe", "Dulce ilusión", "Como tú ninguna" y "Pecado de amor", entre otras.

También participó en los programas "La Guerra de los Sexos" y "Bailando con los gorditos", transmitidos por Venevision.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube