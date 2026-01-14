Amaia Montero vuelve a cantar y las redes no perdonan: el ensayo que desató dudas sobre el exito de la gira

Suscríbete a nuestros canales

Amaia Montero publicó un video de los ensayos de La Oreja de Van Gogh, a pocos meses de iniciar su próxima gira. El vídeo que intentó ser una exclusiva del proceso creativo terminó convirtiéndose en un foco de polémica, con miles de usuarios opinando sobre su voz, su afinación y su estado artístico actual.

El clip, grabado en una sala insonorizada y sin tratamiento profesional de sonido, muestra a la cantante interpretando Muñeca de trapo junto a la banda. Sin embargo, la baja calidad del audio y una mezcla poco clara fueron suficientes para que las redes sociales reaccionaran con dureza, abriendo un debate que rápidamente se viralizó.

El video del ensayo que encendió la polémica

En las imágenes se observa a Amaia cantando de manera natural, en un entorno de trabajo previo a los conciertos, sin correcciones técnicas ni producción escénica. Aun así, varios usuarios señalaron supuestos problemas de afinación y una menor potencia vocal, comparando su desempeño con etapas pasadas de su carrera.

Las críticas se multiplicaron en cuestión de horas, con comentarios que iban desde la decepción hasta la preocupación por su rendimiento en vivo. Para muchos, el video despertó dudas sobre si la cantante llegará en plena forma vocal a una gira que despierta altas expectativas entre sus seguidores.

Defensa de los fans y llamado a la cautela

Frente a los señalamientos, un amplio grupo de fanáticos salió en defensa de Amaia Montero, recordando que se trata únicamente de un ensayo y no de una presentación oficial. Subrayaron que el audio no refleja las condiciones reales de un concierto, donde la voz se apoya en una mezcla profesional y un sistema de sonido adecuado.

Otros seguidores insistieron en que juzgar a una artista por un fragmento grabado sin intención de exhibición pública es apresurado, y pidieron esperar a los shows oficiales para evaluar su verdadero regreso a los escenarios. Para ellos, el video no evidencia un problema vocal, sino una interpretación sacada de contexto.

Un regreso esperado bajo máxima presión

El episodio confirma que el retorno de Amaia Montero está rodeado de una expectativa enorme y una tolerancia mínima al error. Tras años alejada del foco musical, cada aparición pública se convierte en material de análisis y debate, amplificado por la velocidad y severidad de las redes sociales.

Mientras continúa la preparación de la gira junto a La Oreja de Van Gogh, la cantante guarda silencio ante la polémica. La respuesta definitiva llegará cuando se enciendan las luces del escenario y el público escuche su voz en condiciones reales, un momento que, para bien o para mal, marcará el verdadero termómetro de su regreso.

