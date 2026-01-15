Farruko sorprende con el lanzamiento de su línea de cannabis medicinal: entérate de todo

Suscríbete a nuestros canales

"Carbonabis" es una línea de productos de cannabis medicinal creada específicamente para pacientes con condiciones como cáncer, fibromialgia, artritis, insomnio y dolor crónico. La marca fue desarrollada en alianza con First Medical Cannabis, una empresa con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la salud y la regulación clínica, para garantizar estándares de calidad y seguridad.

Los productos, que incluyen gomitas, flor, chocolate y un ungüento llamado CannaBee, están disponibles exclusivamente para pacientes mayores de 21 años con licencia médica en 52 dispensarios de Puerto Rico, tras haber recibido la aprobación del Departamento de Salud.

La motivación personal detrás del lanzamiento

Farruko, cuyo nombre real es Carlos Efrén Reyes Rosado, decidió embarcarse en este proyecto motivado por su experiencia personal como paciente. El artista sufre de gota, un tipo de artritis, y padece fascitis plantar, condiciones para las cuales el cannabis medicinal le ha permitido reducir el consumo de medicamentos tradicionales que, según explica, afectaban su estómago y huesos.

Su deseo de ayudar a familiares cercanos, como su madre que vive con lupus y artritis, y a personas que no pueden costear tratamientos constantes, fue un factor determinante. "No me quiero imaginar a una persona que no tenga los recursos para costearlo; va a vivir con dolor siempre", expresó el cantante.

Un anuncio que anticipaba controversia

El lanzamiento no estuvo exento de polémica, un hecho que el propio Farruko anticipaba. El artista, conocido por su conversión pública al cristianismo y por éxitos como "Pepas", es consciente de que su perfil genera un escrutinio particular.

"Sabía todo el mar de críticas que venía... porque es Farruko el que cantaba 'Pepas' y que dijo públicamente que es cristiano, y ahora nos está vendiendo cannabis medicinal", comentó en una entrevista. No obstante, afirmó que defiende su postura con tranquilidad y respeto, subrayando que su línea tiene un fin estrictamente medicinal y no recreacional.

Más proyectos en el horizonte

El anuncio de "Carbonabis" se enmarca en un inicio de año activo para Farruko. El artista también confirmó que celebrará sus 16 años de carrera musical con un concierto acústico e íntimo en el Coca-Cola Music Hall de San Juan el 14 de febrero de 2026, donde reinterpretará sus éxitos.

Además, prepara el lanzamiento de un documental musical grabado en Panamá, que explora las raíces del género urbano y contará con la participación de leyendas del ritmo.

