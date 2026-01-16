¡Problemas entre Mr. Big y Carrie! así fue la dura crítica del actor Chris Noth hacia Sarah Jessica Parker

Suscríbete a nuestros canales

La situación comenzó cuando Chris Noth publicó en Instagram una foto suya en el gimnasio con un mensaje desafiante: “¡A la mierda el Año Nuevo! ¡Vamos!”. En la sección de comentarios, un seguidor escribió: “¿Te refieres a que se joda SJP y su premio, verdad? jaja”. La respuesta de Noth, un seco "Cierto", fue rápida y generó una ola de reacciones entre los fanáticos, quienes expresaron desconcierto y críticas hacia el actor.

Este episodio ocurrió apenas tres días después de que Sarah Jessica Parker recibiera el prestigioso Carol Burnett Award, un galardón honorífico a la trayectoria televisiva, durante la gala "Golden Eve" de los Globos de Oro el 6 de enero. En su discurso, Parker reflexionó sobre sus 25 años dando vida a Carrie Bradshaw y agradeció a su "familia elegida", el elenco de Sex and the City, sin hacer mención alguna a la polémica.

El trasfondo: acusaciones y una salida forzada

La relación entre Noth y Parker se fracturó definitivamente en diciembre de 2021, cuando The Hollywood Reporter publicó las acusaciones de agresión sexual por parte de dos mujeres contra Chris Noth. Una tercera mujer presentó después una denuncia similar. El actor negó todas las acusaciones de forma categórica, afirmando que los encuentros fueron consensuados y que nunca cruzó la línea del consentimiento. Hasta la fecha, no ha enfrentado cargos judiciales.

El impacto en su carrera fue inmediato. En ese momento, Noth acababa de reaparecer como Mr. Big en el estreno del revival And Just Like That…, donde su personaje murió en el primer episodio. Sin embargo, había filmado una escena onírica con Parker para el final de la temporada, la cual fue completamente eliminada del montaje final tras estallar el escándalo. Además, fue despedido de la serie The Equalizer y perdió un lucrativo acuerdo comercial.

Parker y sus compañeras, Cynthia Nixon y Kristin Davis, emitieron una declaración conjunta expresando su tristeza y, significativamente, dieron su apoyo a las mujeres que se presentaron. Desde entonces, se informó que Parker y Noth ya no mantienen contacto.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube