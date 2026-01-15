Arcángel celebra 20 años de carrera con una exclusiva gala: entérate de todo

Suscríbete a nuestros canales

La celebración reunió a figuras fundamentales en la trayectoria del artista, incluyendo a su madre, sus hijos y colegas como los productores Tainy, Luny Tunes, DJ Luian, DJ Nelson y el cantante De La Ghetto, con quien Arcángel inició su carrera a dúo. La asistencia de Bad Bunny fue uno de los momentos más comentados.

Arcángel dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los presentes, destacando el valor del apoyo recibido a lo largo de dos décadas. "20 años de trayectoria no se construyen solos", expresó el artista en sus redes sociales, añadiendo que la velada fue un abrazo al camino recorrido y "un agradecimiento eterno a cada alma que fue parte de la historia".

El gesto simbólico de Bad Bunny

Uno de los puntos culminantes de la gala fue el tributo de Bad Bunny, quien dedicó unas palabras a Arcángel calificándolo como "el artista más importante del género urbano" por su aportación que va más allá de los éxitos musicales.

Bad Bunny le obsequió una de sus posesiones más icónicas: la lujosa cadena de diamantes con forma de bota que usó durante la era de su álbum "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana". En la suela de la cadena, el "Conejo Malo" había escrito a mano un mensaje personalizado: "Austin, gracias", en referencia al hijo de Arcángel, lo que convirtió el regalo en un gesto profundamente significativo.

El anuncio de "La 8va Maravilla"

La celebración sirvió también como plataforma para que Arcángel anunciara el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico, titulado "La 8va Maravilla". El artista, que ya es conocido con ese sobrenombre, invitó a sus seguidores a realizar la preventa del álbum, prometiendo que quienes lo hicieran recibirían en exclusiva el video completo de los momentos más destacados de la gala conmemorativa.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube