Una nueva cara para el “Príncipe de las Tinieblas”: ya hay actor seleccionado para el biopic oficial de Ozzy Osbourne

Jack Osbourne, uno de los productores del filme, reveló el avance durante una entrevista en el programa de SiriusXM 'Influenced'. Aunque se negó rotundamente a dar nombres, describió al actor seleccionado como "fenomenal, fenomenal". Este anuncio pone fin a años de especulaciones y marca el inicio de la siguiente fase de producción, que incluye una reescritura del guion.

El actor será la piedra angular de una película que promete ser un retrato adulto y sin censura del músico, centrado especialmente en su intensa relación de amor y asociación con su esposa y mánager, Sharon Osbourne. La familia ha sido muy activa en el desarrollo, con Sharon expresando en el pasado su interés porque actrices como Florence Pugh la interpretaran a ella.

Detalles de una producción de larga gestación

El biopic es una colaboración oficial entre la familia Osbourne, Sony Pictures y Polygram Entertainment, anunciada oficialmente en octubre de 2021. Para garantizar una narrativa de calidad, se contrató al experimentado guionista Lee Hall, responsable del aclamado filme sobre Elton John, Rocketman.

El proyecto ha sido descrito como una "película para adultos", que busca ser más real y cruda que otros biopics musicales recientes, sin omitir los excesos y las contradicciones que marcaron la vida de Ozzy. La música, tanto de Black Sabbath como de su carrera en solitario, será un elemento fundamental de la cinta.

La historia que se contará: amor, música y supervivencia

Aunque la trama definitiva depende del guion final, se sabe que el enfoque principal será la historia de amor y sociedad entre Ozzy y Sharon Osbourne. Sharon ha dicho que es la historia de dos "supervivientes" que se levantaron una y otra vez pese a todas las adversidades.

Según declaraciones pasadas de la familia, la película podría abarcar un período clave de veinte años, desde 1979 —cuando Ozzy fue expulsado de Black Sabbath y comenzó su exitosa carrera en solitario con Sharon como mánager— hasta 1999. Esto incluiría el auge de su música, sus batallas públicas con las adicciones y el nacimiento de su imperio mediático familiar.

El anhelo de Ozzy y el camino por delante

Un dato emotivo que rodea al proyecto son las propias palabras de Ozzy. En vida, el cantante solía bromear con el lento avance de la producción. Según recordó Jack, cada vez que le daba una actualización, su padre respondía: "No me importa una mierda. Solo dime cuándo se estrena para que pueda ir a verla". En una ocasión, Ozzy llegó a decir con franqueza: "Para cuando terminen esta película, estaré muerto... Quiero estar vivo para poder verla".

Ahora, con el actor principal elegido y el guion en su etapa final, la película avanza para convertirse en el homenaje cinematográfico definitivo a una de las figuras más irrepetibles e influyentes del rock mundial.

