¡Luto en la música! Fallece el cantante Felix Rosario en un vuelo a Nueva Jersey: iba a una consulta médica

Este sábado se supo del lamentable fallecimiento del cantante dominicano Felix Rosario, mientras iba a bordo de un avión a una consulta médica en Nueva Jersey, en Estados Unidos (EEUU).

Amigos y familiares indican que el cantautor dominicano tenía días con malestares de salud, por lo que estaba viajando a realizarse exámenes más exhaustivos.

Fallece Felix Rosario en pleno vuelo

De acuerdo con la información que brindó un amigo cercano a la familia, el cantante de 54 años, mejor conocido como 'Tu negrito consentido', recientemente presentó dolores en el pecho y malestar general.

Durante el vuelo desde República Dominicana hacia EEUU, se complicó su estado de salud y lamentablemente falleció antes de arribar en Nueva Jersey el pasado miércoles 14 de enero.

Hasta el momento ni familiares, ni amigos han revelado las causas médicas que provocaron su muerte.

'Tu negrito consentido'

Rosario era un reconocido cantante dominicano de música tropical y bachata, entre sus temas más populares resaltan 'El Gatico' y 'Déjame volver'.

Según reseñan medios locales, los familiares están evaluando los detalles para los servicios fúnebres y para repatriar su cuerpo de regreso a República Dominicana.

