¿Qué hizo Gaby Spanic? Emiten orden de aprehensión contra la actriz

Según el relato de Gaby Spanic, la situación ocurrió a mediados de enero de 2026, tras su arribo a la Ciudad de México en un vuelo procedente de Estados Unidos. Durante la revisión en la aduana del aeropuerto, las autoridades la interceptaron y le informaron sobre una orden de aprehensión en su contra, acusándola de ser "drogadicta" y de intentar ingresar droga al país.

La actriz afirma que el conflicto se originó por la posesión de "cigarros sin nicotina" que llevaba en su equipaje. Además, denunció que los agentes intentaron cobrarle impuestos excesivos por los productos, alrededor de 600 dólares por dos paquetes que, según ella, tenían un valor cercano a los 30 dólares cada uno. Para evitar mayores complicaciones, decidió dejar los cigarrillos en el aeropuerto.

La defensa de Spanic

Frente a los señalamientos, Gaby Spanic ha mantenido una postura de defensa pública. En entrevistas con medios como el programa 'Hoy', describió las acusaciones como falsas y calificó el episodio como un "malentendido" que se salió de control, afectando su reputación.

Más allá del incidente específico, la actriz insinuó que podría existir una persona o grupo interesado en perjudicarla. "Hay alguien detrás de mí, un loco. Me querían meter presa para humillarme", declaró, haciendo referencia incluso a un episodio anterior donde, según su versión, un gran operativo policial llegó a su casa. Su principal solicitud fue que se deje de señalar a su persona: "Ya basta que me digan la conflictiva".

Contexto profesional y reacciones públicas

Este incidente legal ocurre en un momento de desafíos profesionales para la actriz. En días recientes, Spanic informó que ha sido vetada por siete años de Televisa sin una explicación formal, lo que le ha dificultado conseguir nuevos proyectos a pesar de su extensa trayectoria.

El caso ha generado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, dividiendo la opinión pública. Mientras algunos seguidores muestran su apoyo y consideran la situación injusta, otros cuestionan su conducta y la frecuencia con la que su nombre aparece en controversias. Hasta el momento, las autoridades migratorias o judiciales mexicanas no han emitido un comunicado oficial que detalle los cargos o el estado del proceso legal en su contra.

